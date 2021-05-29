Стенды для детского сада. Не всё так просто, как кажется

Наглядные пособия в детских садах — обязательные составляющие воспитательного и образовательного процесса. Причина проста: дети до 5 лет практически все — визуалы. Другими словами, малыши познают окружающий мир через картинки. И чем ярче этот самый мир представлен, тем больше мальчишки и девчонки им интересуются, его понимают и готовы с ним контактировать.

Но не всё так просто… Несмотря на кажущуюся лёгкость создания таких наглядных пособий, есть некоторые правила, по которым их «собирают». Изготовить стенды для детского сада, заказав конструкции в специализированной компании, самый простой путь для решения этой задачи. Если же говорить о таких пособиях в целом, то есть несколько моментов, которые стоит учитывать и в случаях их создания на заказ, и и в случаях собственноручного изготовления.

Разновидности стендов для детсадов



И здесь стоит отметить, что видов стендов для детского сада немало. Они отличаются друг от друга и по насыщенности информацией, и по дизайну, и по степени красочности, и по размерам, и по сложности конструкции. Причём они могут быть ориентированы как на детей, так и на взрослых. Исходя из этого, стенды можно разделить на такие категории:

конструкции, рассчитанные на воспитанников. В большинстве своём это развивающие и творческие щиты. Такие как — «Уголок именинника», «Живая природа» и т.д. Главные требования к созданию таких стендов: они должны быть красочными, цепляющими внимание, доступными для понимания маленькими детьми. При этом такие конструкции должны быть без лишних деталей, возможно искажающих восприятие.

В большинстве своём это развивающие и творческие щиты. Такие как — «Уголок именинника», «Живая природа» и т.д. Главные требования к созданию таких стендов: они должны быть красочными, цепляющими внимание, доступными для понимания маленькими детьми. При этом такие конструкции должны быть без лишних деталей, возможно искажающих восприятие. стенды, ориентированные на родителей. Расписание занятий, объявления, режимы дня, данные о работе детского учреждения и т.д. Здесь, разумеется, во главу угла ставится информация. Так что, как правило, такие конструкции делают лаконичными и менее яркими, чем рассчитанные на детвору.

Расписание занятий, объявления, режимы дня, данные о работе детского учреждения и т.д. Здесь, разумеется, во главу угла ставится информация. Так что, как правило, такие конструкции делают лаконичными и менее яркими, чем рассчитанные на детвору. щиты для персонала. Методические уголки, в частности. Эти конструкции чаще всего делают более функциональными с технической точки зрения, чтобы была возможность при необходимости менять информацию.

Детские стенды. Главное — детали

Здесь самое время подчеркнуть, что стенды для детского сада должны отвечать определённым требованиям не только с точки зрения подачи информации, но и «технического» исполнения. Другими словами:

конструкции должны быть выполнены из безопасных материалов;

быть простыми в эксплуатации;

быть ориентированными на многократное применение.

Кроме того, и это также немаловажно — стенды должны быть стилистически «подогнанными» под дизайнерские решения, используемые в учреждении. И, как показывает практика, чем более высоким будет профессиональный уровень их исполнения, тем лучшее впечатление будет производит сам детский сад. Да, стенды выполняют декоративную функцию, но их качество напрямую указывает на то, насколько серьёзно сотрудники конкретного ДУ относятся к своей работе.