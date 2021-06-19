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Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»

Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:43 19.06.2021

Мы продолжаем следить за реализацией проекта «Добрая ферма» севастопольского «Добровольца». Недавно там начался сбор урожая парниковых томатов. Кроме того, в открытый грунт были высажены арбузы. И вдруг… разгул стихии. Ливни «зацепили» Орлиновский муниципальный округ, но «Добрая ферма» выстояла.

Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»

Стихия коснулась «Доброй Фермы», но мы устояли! Ночью ветер срывал двери теплиц, дождь поливал поля. Бог помог нам, мы оказались к этому готовы. Сегодня, после восстановительных работ, провели нормальный рабочий день, — написал на своей странице в Facebook лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»

Он уверен: дорогу – осилит идущий, и пусть урожаи пока не самые большие, но эти овощи – экологически чистые, натуральные. Проект не сворачивается.

Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»

PS. Видели, как высаживают арбузы? Теперь вы знаете больше )

Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»
 Фото: страница Д.Голикова в Facebook.

Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»

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