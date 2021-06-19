Стихия обошла стороной «Добрую ферму» севастопольского «Добровольца»

Мы продолжаем следить за реализацией проекта «Добрая ферма» севастопольского «Добровольца». Недавно там начался сбор урожая парниковых томатов. Кроме того, в открытый грунт были высажены арбузы. И вдруг… разгул стихии. Ливни «зацепили» Орлиновский муниципальный округ, но «Добрая ферма» выстояла.

Стихия коснулась «Доброй Фермы», но мы устояли! Ночью ветер срывал двери теплиц, дождь поливал поля. Бог помог нам, мы оказались к этому готовы. Сегодня, после восстановительных работ, провели нормальный рабочий день, — написал на своей странице в Facebook лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Он уверен: дорогу – осилит идущий, и пусть урожаи пока не самые большие, но эти овощи – экологически чистые, натуральные. Проект не сворачивается.

PS. Видели, как высаживают арбузы? Теперь вы знаете больше )



Фото: страница Д.Голикова в Facebook.