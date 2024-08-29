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Столичный Басманный суд отправил под арест бывшего и.о. вице-губернатора Севастополя Горлова

Столичный Басманный суд отправил под арест бывшего и.о. вице-губернатора Севастополя Горлова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:40 29.08.2024

Бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов арестован судом в Москве, он взят под стражу до 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда.

Исполняющему обязанности заместителя губернатора города Севастополя избрана мера пресечения в столичном суде. Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября, — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Горлов (курировавший в Севастополе сферы ЖКХ и природопользования) обвиняется в получении взятки. В начале августа и.о. замгубернатора Горлов уволен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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