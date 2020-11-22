Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» провёл учение по ведению боя в акватории Чёрного моря

Сторожевой корабль (скр) «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по ведению морского боя с кораблём условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне Чёрного моря.

Накануне скр «Пытливый» вышел в море из Севастополя, выполнив мероприятия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу. После выхода из пункта базирования экипаж сторожевого корабля провёл комплекс корабельных учений с отработкой задач по ведению морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне. Заняв назначенный район в морском полигоне, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части отработали алгоритм действий по уничтожению корабля условного противника, — говорится в сообщении.

Завершилось учение проведением корабельной тренировки по борьбе за живучесть, в ходе которой экипаж отработал действия по борьбе с поступлением забортной воды и пожаром.