Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» провёл учение по ведению боя в акватории Чёрного моря

crimeapress_news

Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» провёл учение по ведению боя в акватории Чёрного моря
Фото: пресс-служба ЮВО

Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» провёл учение по ведению боя в акватории Чёрного моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 21:06 22.11.2020

Сторожевой корабль (скр) «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по ведению морского боя с кораблём условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки в морском полигоне Чёрного моря.

Накануне скр «Пытливый» вышел в море из Севастополя, выполнив мероприятия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу. После выхода из пункта базирования экипаж сторожевого корабля провёл комплекс корабельных учений с отработкой задач по ведению морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне. Заняв назначенный район в морском полигоне, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части отработали алгоритм действий по уничтожению корабля условного противника, — говорится в сообщении.

Завершилось учение проведением корабельной тренировки по борьбе за живучесть, в ходе которой экипаж отработал действия по борьбе с поступлением забортной воды и пожаром.

Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» провёл учение по ведению боя в акватории Чёрного моря

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.