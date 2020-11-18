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Странная «магия цифр»: крымчанин нарушил ПДД на 5 тысяч, пытался дать 14 тысяч, «попал» на 100 тысяч
Фото: ID 4941, pixabay.com

Странная «магия цифр»: крымчанин нарушил ПДД на 5 тысяч, пытался дать 14 тысяч, «попал» на 100 тысяч

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:42 18.11.2020

В Симферопольском районе вынесен приговор о покушении на дачу взятки.

Прокурор Симферопольского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Судака. Судом молодой крымчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий).

Судом установлено, что в начале июля текущего года подсудимый, двигаясь на автомобиле ВАЗ 2110, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив таким образом административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ. Желая избежать привлечения к административной ответственности молодой человек, находясь в служебном автомобиле сотрудников ДПС, куда он был приглашен для составления протокола об административном правонарушении, положил 14 тыс. рублей в бардачок служебного автомобиля. Однако действия подсудимого были пресечены старшим инспектором ДПС, — сообщили в прокуратуре РК.

16 ноября Симферопольский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминированного преступления, назначив наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ОТ РЕДАКЦИИ: Наказание за взятку, даже за попытку ее дать, вполне справедливо. Но в этой истории непонятно одно, почему, за нарушение (выезд на встречную полосу), штраф за которое составляет 5 тыс. рублей, молодой человек пытался «откупиться» значительно большей суммой (14 тыс. рублей). Загадка…

Странная «магия цифр»: крымчанин нарушил ПДД на 5 тысяч, пытался дать 14 тысяч, «попал» на 100 тысяч

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