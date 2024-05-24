Страсть, ревность, нож в руке… Преступление и наказание в Армянске

В Армянске осуждена девушка, пытавшаяся убить сожителя.

В суде установлено, что в октябре прошлого года на почве ревности между 23-летней девушкой и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого осужденная кухонным ножом нанесла не менее 3 ударов в область жизненно важных органов потерпевшего, — рассказали в прокуратуре.

Как уточнили в суде, мужчине удалось вытолкнуть подсудимую из квартиры и закрыть дверь, что наряду со своевременным и качественным оказанием медицинской помощи сохранило ему жизнь.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.