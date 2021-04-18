Стрельба и погоня в Красногвардейском районе Крыма. «Отличился» 28-летний водитель ВАЗа

Ночью 17 апреля в Красногвардейском районе Крыма инспекторы отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым пытались остановить автомобил «ВАЗ 2109», характер движения которого вызвал сомнение в способности водителя им управлять.

Сотрудники ДПС пытались остановить данный автомобиль с помощью специальных световых и звуковых сигналов, предъявив законные требования к остановке автомобиля справа у обочины, однако водитель транспортного средства не выполнил неоднократные требования об остановке, при этом начал увеличивать скорость движения и пытаться скрыться от патрульного автомобиля, создавая реальную угрозу жизни и здоровья иным участникам дорожного движения. Наряд передал информацию о неостановке и незамедлительно начал преследовать данный автомобиль. Преследование автомобиля продолжалось, к поимке правонарушителя подключилось ещё два экипажа ДПС, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.

Неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля игнорировал. В результате полицейские приняли решение о принудительной остановке автомобиля правонарушителя путем повреждения транспортного средства.

Оценив ситуацию, сотрудниками ГИБДД, в соответствии с законом Российской Федерации «О полиции», было принято решение о применении табельного оружия. Путем повреждения колес автомобиль был остановлен. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из участников не пострадал. За рулем автомобиля находился 28 летний житель Красногвардейского района. В настоящее время по факту противоправных действий водителя проводится проверка, — сообщают правоохранители.