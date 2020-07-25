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Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производство
иллюстрация: capspackaging.com

Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производство

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:00 25.07.2020

И не только производство! Стреппинг оборудование и инструменты — а именно так называются устройства для облегчения и усовершенствования процесса запаковывания изделий — сегодня, пожалуй, самые востребованные приспособления на любом предприятии из тех, которые так или иначе, но занимаются упаковкой товаров или перевозкой-доставкой грузов. Склады компаний, порты, грузовые терминалы, транспортные и логистические организации, почта, супермаркеты, сетевые и интернет-магазины… Профессионалы подтвердят: продуктивность работы всех этих структур напрямую зависит от того, какое стреппинг оборудование стоит у них на службе. Алгоритм прост: чем оно совершеннее, тем выше эффективность упаковочных процессов. Какого бы масштаба они ни были, и уж тем более в тех случаях, когда речь идёт о больших объёмах конечной продукции, которую необходимо «выдать на-гора».

На день сегодняшний ассортимент стреппинг оборудования и инструментов, представленный на рынке такого рода устройств, обширен. Подобрать подходящее под конкретный процесс, в общем-то, труда не составляет. В том числе и с точки зрения того, какой вид упаковочной ленты при обвязке продукции (товаров, грузов, разрозненных объектов, которые необходимо сгруппировать, зафиксировать и т.д.) будет более уместен в каждом конкретном случае: полипропеленовая лента (ПП), полиэстеровая (ПЭТ), кордовая (бандажная), металлическая (стальная).

Вместе с тем, говорят специалисты, определённые нюансы, которые стоит учитывать при покупке современного стреппинг оборудования, всё-таки есть. Основополагающих моментов несколько:

Первый. Существует два вида таких устройств:

  • стреппинг машины;
  • ручной инструмент.

Второй нюанс. Все выше обозначенные виды стреппинг оборудования и инструментов в свою очередь делятся на подвиды. Так, группа ручных упаковочных стреппинг устройств включает в себя:

  • автоматические машинки (пневматические и электрические (аккумуляторные);
  • механические инструменты (это может быть набор инструментов — натяжное устройство, клещи для фиксации, резак, ленторазмотчики; или же комбинированное устройство, «заточенное» на выполнение всех обвязочных функций).

Первые стоят дороже, однако в большинстве случаев они более удобны в использовании, а также показывают большую производительность. К тому же работа с ними не требует лишних усилий — задачи решаются нажатием кнопки. Преимущество вторых — они дешевле и, зачастую служат дольше автоматических. Но их минус — рабочий процесс идёт медленнее.

Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производствоЧто же касается стреппинг машин, то они на порядок эффективнее и производительнее ручных устройств (процесс упаковки занимает буквально секунды), однако и цена на них выше. При этом они бывают:

  • полностью автоматическими — и обматывают лентой, и натягивают её, и скрепляют. При этом, к слову, есть автоматы, которые рассчитаны на интеграцию в ленту конвейера;

Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производство

  • полуавтоматическими — осуществляют обвязку и скрепление.

Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производство

Какому виду стреппинг оборудования отдать предпочтение? Строгих правил, конечно, нет. Но, как показывает практика, ручные инструменты выбирают для работы на небольших производствах, полуавтоматы чаще на службу ставят средние компании, ну а автоматические машины берут себе в помощь предприятия, которым доводится справляться с большим потоком продукции.

Однако и здесь не всё так просто. В частности, компаниям, специализация которых — длиномерные, объёмные, крупногабаритные грузы или товары — доведётся довольствоваться исключительно ручным стреппингом. Машины-автоматы на такие задачи, как правило, не рассчитаны, потому как у каждой из них определены свои допустимые габариты.

Существуют ли общие советы по приобретению стреппинг оборудования и инструментов?

  • Первый и, пожалуй, главный: приобретать такого рода устройства лучше в специализированных магазинах, консультанты которых могут профессионально проконсультировать по вопросам, связанным с эксплуатацией такой техники.
  • Второй: автоматическим машинам однозначно стоит отдавать предпочтение при больших объёмах работы, а также тогда, когда речь идёт не о разовом использовании, а о задействовании их на постоянной основе. Автоматы не только увеличат производительность, но и облегчат труд специалистов, которые обслуживают процессы. Ручные же устройства можно рекомендовать тогда, когда планируется упаковка разовой партии или работа будет выполняться непродолжительный период времени. 

Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производство

Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производство

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