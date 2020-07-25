Стреппинг оборудование и инструменты: устройства, без которых не обходится ни одно производство

И не только производство! Стреппинг оборудование и инструменты — а именно так называются устройства для облегчения и усовершенствования процесса запаковывания изделий — сегодня, пожалуй, самые востребованные приспособления на любом предприятии из тех, которые так или иначе, но занимаются упаковкой товаров или перевозкой-доставкой грузов. Склады компаний, порты, грузовые терминалы, транспортные и логистические организации, почта, супермаркеты, сетевые и интернет-магазины… Профессионалы подтвердят: продуктивность работы всех этих структур напрямую зависит от того, какое стреппинг оборудование стоит у них на службе. Алгоритм прост: чем оно совершеннее, тем выше эффективность упаковочных процессов. Какого бы масштаба они ни были, и уж тем более в тех случаях, когда речь идёт о больших объёмах конечной продукции, которую необходимо «выдать на-гора».

На день сегодняшний ассортимент стреппинг оборудования и инструментов, представленный на рынке такого рода устройств, обширен. Подобрать подходящее под конкретный процесс, в общем-то, труда не составляет. В том числе и с точки зрения того, какой вид упаковочной ленты при обвязке продукции (товаров, грузов, разрозненных объектов, которые необходимо сгруппировать, зафиксировать и т.д.) будет более уместен в каждом конкретном случае: полипропеленовая лента (ПП), полиэстеровая (ПЭТ), кордовая (бандажная), металлическая (стальная).

Вместе с тем, говорят специалисты, определённые нюансы, которые стоит учитывать при покупке современного стреппинг оборудования, всё-таки есть. Основополагающих моментов несколько:

Первый. Существует два вида таких устройств:

стреппинг машины;

ручной инструмент.

Второй нюанс. Все выше обозначенные виды стреппинг оборудования и инструментов в свою очередь делятся на подвиды. Так, группа ручных упаковочных стреппинг устройств включает в себя:

автоматические машинки (пневматические и электрические (аккумуляторные);

механические инструменты (это может быть набор инструментов — натяжное устройство, клещи для фиксации, резак, ленторазмотчики; или же комбинированное устройство, «заточенное» на выполнение всех обвязочных функций).

Первые стоят дороже, однако в большинстве случаев они более удобны в использовании, а также показывают большую производительность. К тому же работа с ними не требует лишних усилий — задачи решаются нажатием кнопки. Преимущество вторых — они дешевле и, зачастую служат дольше автоматических. Но их минус — рабочий процесс идёт медленнее.

Что же касается стреппинг машин, то они на порядок эффективнее и производительнее ручных устройств (процесс упаковки занимает буквально секунды), однако и цена на них выше. При этом они бывают:

полностью автоматическими — и обматывают лентой, и натягивают её, и скрепляют. При этом, к слову, есть автоматы, которые рассчитаны на интеграцию в ленту конвейера;

полуавтоматическими — осуществляют обвязку и скрепление.

Какому виду стреппинг оборудования отдать предпочтение? Строгих правил, конечно, нет. Но, как показывает практика, ручные инструменты выбирают для работы на небольших производствах, полуавтоматы чаще на службу ставят средние компании, ну а автоматические машины берут себе в помощь предприятия, которым доводится справляться с большим потоком продукции.

Однако и здесь не всё так просто. В частности, компаниям, специализация которых — длиномерные, объёмные, крупногабаритные грузы или товары — доведётся довольствоваться исключительно ручным стреппингом. Машины-автоматы на такие задачи, как правило, не рассчитаны, потому как у каждой из них определены свои допустимые габариты.

Существуют ли общие советы по приобретению стреппинг оборудования и инструментов?

Первый и, пожалуй, главный: приобретать такого рода устройства лучше в специализированных магазинах, консультанты которых могут профессионально проконсультировать по вопросам, связанным с эксплуатацией такой техники.

Второй: автоматическим машинам однозначно стоит отдавать предпочтение при больших объёмах работы, а также тогда, когда речь идёт не о разовом использовании, а о задействовании их на постоянной основе. Автоматы не только увеличат производительность, но и облегчат труд специалистов, которые обслуживают процессы. Ручные же устройства можно рекомендовать тогда, когда планируется упаковка разовой партии или работа будет выполняться непродолжительный период времени.