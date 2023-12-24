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Строго и официально: проезд от Соколиного до плато Ай-Петри закрыт и запрещен
Фото: МВД по РК

Строго и официально: проезд от Соколиного до плато Ай-Петри закрыт и запрещен

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:34 24.12.2023

Сегодня мы уже рассказывали о перекрытии проезда на плато Ай-Петри со стороны Соколиного. Однако «героев» нашлось немало, что пытались проехать, проехали, пробрались, объехали, застряли… Строгий, официальный, вполне конкретный комментарий МВД по РК:

Полиция Крыма информирует, что проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай – Петри закрыт с целью предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения безопасности дорожного движения: установлены запрещающие и информационные дорожные знаки, закрывающие проезд. Просим жителей и гостей Крыма с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям на автомобильной дороге.

Вывод прост: не надо «геройствовать» и рисковать.

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