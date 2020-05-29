Строительство Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Севастополя завершено на 80%

Сегодня на строительстве Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Севастополя проводятся внутренние отделочные работы здания, монтаж дверей, устройство отмостки, а также наружных инженерных сетей.

Достаточно быстро и качественно отработал подрядчик. Проект фактически завершен. К концу июня строительные работы будут полностью выполнены. Мы получим новую, современную и комфортабельную станцию скорой медицинской помощи, расположенную на Камышовом шоссе. Здесь также в скором времени возобновится привычное автомобильное движение. Расположение станции, на мой взгляд, хорошее, большой микрорайон, Фиолент и весь частный сектор будет охвачен работой станции. Стоит отметить, что это первый объект будущего медицинского кластера, в ближайшее время начнется строительство больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра. Также на этот участок мы перенесли новую современную инфекционную больницу, — цитирует пресс-служба Правительстве Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

Подстанция скорой медицинской помощи на 7 бригад является лечебно-профилактическим учреждением для оказания круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению.

Для создания комфортных условий работы и отдыха предусмотрены гардеробные, душевые и санузлы, помещения отдыха персонала, помещение приема пищи. Для автомобилей парка скорой помощи предусмотрены 2 гаража на 4 места и бокс осмотра с мойкой.

Расположена подстанция просто идеально! Рядом идёт трасса, удобный заезд-выезд в любую сторону. Мы с вами являемся свидетелями рождения новой подстанции, для нас это знаковое событие. Это полноценная подстанция, в которой будет располагаться 7 бригад: общепрофильные и специализированные. Также здесь будут находиться резервные бригады. Подстанция нам даст большие возможности, обслуживать пациентов близлежащих районов. Штат новой подстанции уже укомплектован сотрудниками, – подчёркивает Главный врач «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Татьяна Стульба.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя