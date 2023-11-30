Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в село Перово планируется завершить в следующем году

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки в село Перово Симферопольского района посетил ряд проблемных объектов. В частности Глава РК побывал в Перовском сельском Доме культуры. Принято решение провести реконструкцию здания, сохранив его целевое назначение. Также Глава Республики пообщался с трудовым коллективом.

На следующей неделе проведем оценку проектной документации, определим объем необходимого финансирования, а в следующем году приступим к восстановлению. У клуба хороший, дружный коллектив, есть отличный вместительный концертный зал, который необходимо сберечь. Также нужно предусмотреть место для небольшого спортивного зала и зоны для молодежи. Уверен, после реконструкции дом культуры станет полноценным культурным центром поселения и будет востребован как у жителей поселения, так и симферопольцев, – рассказал Глава Крыма и отметил, что отдельно будет рассмотрен вопрос обеспеченности кружков и клубных формирований инвентарем и оборудованием.

В ходе посещения физкультурно-оздоровительного комплекса Сергей Аксёнов сообщил, что в 2024 году строительство объекта будет завершено.

К сожалению, объект проблемный – предыдущее руководство допустило нарушения при строительстве. Договор с подрядчиком расторгнут, правоохранители ведут соответствующую работу. После корректировки сметы и экспертизы необходимые средства будут найдены. У жителей Перовского поселения появится новое место для занятий спортом и активного отдыха, – уточнил Глава РК.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.