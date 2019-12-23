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Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:45 23.12.2019

Сегодня Президент РФ откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту. По сути, Стройка века завершена. 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность самого длинного моста в России и Европе, который соединяет Керченский и Таманский полуострова. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится сегодня.

Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

Немного цифр и фактов от Инфоцентра «Крымский мост». Длина мостового сооружения через Керченский пролив – 19 км. 11,5 из них — по суше, в том числе по острову Тузла, 7,5 км — над морем. Это самый длинный мост в России и в Европе.

Более 15 тысяч человек (инженеров и рабочих) было здесь на пике строительства. В основании Крымского моста почти 7 000 свай, погруженных на глубину от 12 до 105 метров (высота 35-этажного дома). Первую сваю погружали 25 дней, а после отработки технологии на это уходило 24 часа.

595 опор держат 260 000 тонн металлоконструкций пролетов. Столько весят 36 Эйфелевых башен. Каждый железнодорожный пролет весит более 500 тонн, что в 1,4 раза тяжелее МКС. 76 км – нить, которая получится, если сложить все рельсы моста в линию. 227 м – длина каждой арки. Это длина двух футбольных полей. 100 000 литров краски ушло на две арки, а это две железнодорожные цистерны.

Один из самых известных персонажей стройки — бело-рыжий Кот Моста, он же Мостик, главный блогер проекта. В социальных сетях у него тысячи подписчиков в 50 странах мира. Вот и сегодня он отметился записью и фото:

Все 19 км пробежал, каждую шпалу проверил. Лучший ж/д мост от лучших мостостроителей готов!

Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

 

Многих интересует вопрос: Стройка века завершена, а что же будет с Котом? В Инфоцентре «Крымский мост» ответили: еще несколько месяцев будет жить «на объекте», но уже «ищет новую работу» (благо семьи у него нет).

Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе, — рассказали в Инфоцентре.

Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

А вот изображение Мостика – граффити на одной из опор мостового сооружения останется на века.

Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

Этот Кот уже вошел в историю… Войдут в нее и мостостроители, и… пассажиры первого поезда в Крым. Он отправляется сегодня в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Перевозчик – компания «Гранд Сервис Экспресс» – обещает подарить каждому из шестисот пассажиров сувенир в память о первой поездке.

Как отмечается в сообщении Инфоцентра «Крымский мост», среди пассажиров первого состава в Крым Людмила и Юрий Песочниковы — проводник и начальник поезда №7 по маршруту «Петербург – Севастополь», который курсировал с 1959 года через территорию Украины до 2014 года.

Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

Стройка века завершена, а что будет с Котом Моста

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