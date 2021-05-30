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Студенческие отряды в Крыму встретили начало рабочего лета

Студенческие отряды в Крыму встретили начало рабочего лета

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 10:54 30.05.2021

В Крыму состоялось торжественное открытие трудового семестра. Уже в шестой раз с момента своего возрождения студенческие отряды отправляются на трудовое лето из стен своих образовательных учреждений.

Каждый раз, посещая мероприятия, я вижу горящие глаза молодых людей, которые отдаются любимому делу с максимальной отдачей. Уверен, что, несмотря на любые трудности, Ваш трудовой семестр 2021 станет самым лучшим, — отмечает председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергей Селимов.

Руководством Регионального штаба Крымского регионального отделения РСО и почетными гостями были вручены путевки отрядам на трудовые объекты. С 1 июня более 400 студентов приступят к работе в поездах, детских оздоровительных лагерях, на площадке Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», в крупных комплексах на побережье Черного моря.

На протяжении пяти лет у студотрядов Крыма сформировались свои традиции. После официальной части, студенческая молодежь показала лучшие творческие номера. В конце мероприятия каждый мог прикоснуться к интересной традиции: подкинуть монетку и загадать желание на лето 2021, которое непременно сбудется.

Это будет для меня «вторая» целина, я вспоминаю, как волновалась перед открытием трудового семестра. Сейчас чувствую лишь легкий трепет и предвкушение лучшего лета.  Жду не дождусь, когда мы вместе с отрядом отправимся в лагерь и погрузимся в атмосферу приятной суеты и детских улыбок. Уверена, что команда  студенческих отрядов Республики Крым достойно покажет себя этим трудовым летом!, — поделилась впечатлениями боец студенческого педагогического отряда «Фурия» Алина Левинская.

Студенческие отряды в Крыму встретили начало рабочего лета Студенческие отряды в Крыму встретили начало рабочего лета Студенческие отряды в Крыму встретили начало рабочего лета Студенческие отряды в Крыму встретили начало рабочего лета

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Студенческие отряды в Крыму встретили начало рабочего лета

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