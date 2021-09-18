Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Студенты студентам рознь. В Симферополе двое молодых людей попались на краже металла

crimeapress_news

Студенты студентам рознь. В Симферополе двое молодых людей попались на краже металла
Иллюстрация: МВД

Студенты студентам рознь. В Симферополе двое молодых людей попались на краже металла

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:58 18.09.2021

Одни студенты проводили флешмобы, призывая крымчан на выборы, другие… скажем так, нагло воровали. Ну или пытались украсть чужое.

В отдел полиции обслуживающий Киевский район Симферополя обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о том, что, двое неизвестных пытаются похитить ее имущество. Заявительница сообщила правоохранителям, что, приехав на свою дачу полить цветы, увидела вскрытую дверь постройки, из которой двое подростков пытаются похитить металлические изделия. Неожиданно появившаяся хозяйка дачи спугнула парней, и они успели скрыться, — рассказали в МВД по РК.

Прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции осмотрели дачный участок и обнаружили мобильный телефон, предположительно принадлежащий злоумышленникам. Полицейские установили хозяина гаджета и его причастность к совершению противоправной деятельности.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, ими оказались двое парней, студенты второго курса Симферопольского колледжа. Со слов подозреваемых, заметив дачный участок, на котором хозяева постоянно не проживают, они решили похитить металлические изделия и выручить деньги сдав его в пункт приема металлолома.

Следователем отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158, ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на кражу).

Студенты студентам рознь. В Симферополе двое молодых людей попались на краже металла

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.