Студенты студентам рознь. В Симферополе двое молодых людей попались на краже металла

Одни студенты проводили флешмобы, призывая крымчан на выборы, другие… скажем так, нагло воровали. Ну или пытались украсть чужое.

В отдел полиции обслуживающий Киевский район Симферополя обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о том, что, двое неизвестных пытаются похитить ее имущество. Заявительница сообщила правоохранителям, что, приехав на свою дачу полить цветы, увидела вскрытую дверь постройки, из которой двое подростков пытаются похитить металлические изделия. Неожиданно появившаяся хозяйка дачи спугнула парней, и они успели скрыться, — рассказали в МВД по РК.

Прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции осмотрели дачный участок и обнаружили мобильный телефон, предположительно принадлежащий злоумышленникам. Полицейские установили хозяина гаджета и его причастность к совершению противоправной деятельности.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, ими оказались двое парней, студенты второго курса Симферопольского колледжа. Со слов подозреваемых, заметив дачный участок, на котором хозяева постоянно не проживают, они решили похитить металлические изделия и выручить деньги сдав его в пункт приема металлолома.

Следователем отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158, ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на кражу).