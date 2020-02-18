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Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник

Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:33 18.02.2020

Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник 17 февраля, в День РСО. В этом году страна, как и студенческие отряды Севастополя, отмечает День РСО в пятый, юбилейный раз. На сцене Севастопольского центра культуры и искусств выступило одновременно более 100 артистов, представители молодежной организации, а в зрительном зале собралось более 500 человек. Концерт начался с видеоролика, в котором были представлены достижения студенческих отрядов Севастопольского регионального отделения молодежной организации. Вокальная группа исполнила песню «Мы лучшее движение в стране», а бойцы отрядов в творческих номерах рассказали о направлениях работы.

Нам молодёжь нужна талантливая, умная и способная. Помните, где бы студенческие отряды Севастополя не бросали якорь, никогда не забывайте, что нужно возвращаться в родную гавань, — отметил, присутствовавший на торжестве, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Не обошлось и без вручения благодарностей центрального штаба и благодарственных писем за достижения высоких результатов, инициативность и творческих подход в реализации движения Российских студенческих отрядов в регионе.

За нашими плечами не один десяток трудовых объектов, не одна сотня добрых дел, сделанных не только на территории нашего города, но и всей страны. Хочу пожелать вам продолжать трудиться с той же самоотдачей и энергией, – обратился к зрителям командир регионального штаба Севастопольских студенческих отрядов Денис Кондратьев.

Завершился концерт хореографическим номером творческого коллектива «Банда 92» и песней Ольги Шевченко «Забери меня».

Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальных программ Севастополя» и Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник

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