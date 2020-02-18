Студотряды Севастополя отметили свой профессиональный праздник 17 февраля, в День РСО. В этом году страна, как и студенческие отряды Севастополя, отмечает День РСО в пятый, юбилейный раз. На сцене Севастопольского центра культуры и искусств выступило одновременно более 100 артистов, представители молодежной организации, а в зрительном зале собралось более 500 человек. Концерт начался с видеоролика, в котором были представлены достижения студенческих отрядов Севастопольского регионального отделения молодежной организации. Вокальная группа исполнила песню «Мы лучшее движение в стране», а бойцы отрядов в творческих номерах рассказали о направлениях работы.

Нам молодёжь нужна талантливая, умная и способная. Помните, где бы студенческие отряды Севастополя не бросали якорь, никогда не забывайте, что нужно возвращаться в родную гавань, — отметил, присутствовавший на торжестве, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Не обошлось и без вручения благодарностей центрального штаба и благодарственных писем за достижения высоких результатов, инициативность и творческих подход в реализации движения Российских студенческих отрядов в регионе.

За нашими плечами не один десяток трудовых объектов, не одна сотня добрых дел, сделанных не только на территории нашего города, но и всей страны. Хочу пожелать вам продолжать трудиться с той же самоотдачей и энергией, – обратился к зрителям командир регионального штаба Севастопольских студенческих отрядов Денис Кондратьев.

Завершился концерт хореографическим номером творческого коллектива «Банда 92» и песней Ольги Шевченко «Забери меня».

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальных программ Севастополя» и Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»