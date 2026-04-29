Студотряды Крыма провели интерактивные уроки в МДЦ «Артек» в рамках смены «Разговоры о важном»

В Международном детском центре «Артек» успешно завершилась серия образовательных мероприятий. В рамках тематической смены «Разговоры о важном» бойцы студенческих отрядов Республики Крым, совместно с представителями студенческих отрядов Севастополя и комиссаром Центрального штаба Российских студенческих отрядов Юлией Поздняковой, провели для юных артековцев уроки, направленные на формирование лидерских качеств и понимание принципов командной работы.

Основной целью проведенных занятий стало ознакомление детей с деятельностью студенческих отрядов, их ценностями и ролью в развитии молодежного движения России. Участникам были представлены ключевые аспекты работы в команде, методы эффективного взаимодействия и значимость коллективного труда для достижения общих целей.

Кульминацией программы стала специально разработанная бизнес-игра. В ходе игры артековцы получили уникальную возможность проявить свои организаторские способности, разработав собственные проекты и мероприятия. Задания игры были ориентированы на сферы труда и добровольчества, с обязательным интегрированием тематики Года народного единства. Это позволило участникам не только развить навыки проектной деятельности, но и глубже осмыслить идеи патриотизма и сплоченности.

Для нас большая честь и ответственность – проводить уроки и интерактивные занятия в таком знаковом месте, как Международный детский центр «Артек», тем более в рамках смены «Разговоры о важном». Мы глубоко убеждены, что прививать детям ценности командной работы, активной гражданской позиции и значимости труда необходимо с самого юного возраста. Наше участие позволило не только познакомить артековцев с движением студенческих отрядов, но и через бизнес-игру показать им, как можно воплощать идеи в сферах труда и добровольчества, при этом сохраняя и развивая тему Года народного единства. Мы видим в этих ребятах будущее нашей страны и гордимся тем, что можем внести свой вклад в их становление как ответственных, инициативных и сплоченных граждан, — прокомментировала Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Проведение подобных мероприятий в МДЦ «Артек» подчеркивает стремление к ранней профориентации молодежи, формированию активной гражданской позиции и подготовке будущих лидеров, способных к созидательной деятельности во благо страны.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

