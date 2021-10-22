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Субмарина «Великий Новгород» Черноморского флота отработала ракетный удар по кораблям условного противника
Фото: пресс-служба ЮВО

Субмарина «Великий Новгород» Черноморского флота отработала ракетный удар по кораблям условного противника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:17 22.10.2021

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота в ходе учения отработал нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.

Подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота.

Кроме того, в полигоне боевой подготовки экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также по борьбе за живучесть, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Учение было проведено по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) военного округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Субмарина «Великий Новгород» Черноморского флота отработала ракетный удар по кораблям условного противника

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