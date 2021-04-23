Суд Алушты рассмотрит дело о мошенничестве при выполнении муниципального контракта на 1,4 млн. рублей

Прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из местных предприятий. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в октябре 2018 года между Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Алушты и предприятием, возглавляемым обвиняемым, заключен муниципальный контракт на проведение комплекса кадастровых работ по образованию земельных участков под автомобильными дорогами местного значения городского округа Алушта. В дальнейшем обвиняемый, достоверно зная, что работы по контракту не выполнены, предоставил в администрацию акты об их приемке. На основании этих документов на расчетный счет подрядчика было перечислено более 1,4 млн. рублей. В целях легализации похищенных денежных средств мужчина провел с ними ряд финансовых операций, в последующем оплатив за их счет часть стоимости автомобиля, — рассказали в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования вред возмещен в полном объеме. Однако судить экс-директора будут. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.