Суд изменил «хозяину «Тайгана» меру пресечения и разрешил жить в Белогорске

А вот отвода судьи Олег зубков пока не дождался.

Сегодня состоялось заседание Белогорского районного суда по делу о покусанной посетительнице сафари-парка «Тайган». Напомним, именно это дело совсем недавно обернулась для «хозяина «Тайгана» кратковременной потерей свободы. Сегодня суд рассматривал ходатайства защиты Олега Зубкова.

11 февраля Верховный суд Крыма изменил решение районного суда, арестовавшего Зубкова, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий. До 3 апреля «хозяину «Тайгана» было запрещено покидать свой дом в Ялте с 22:00 до 6:00, общаться с людьми, имеющими отношение к делу, за исключением адвокатов. Как сообщил адвокат Арман Петросян, защита подала ходатайство об изменении адреса нахождения подзащитного.

Изменили место нахождения — с Ялты на город Белогорск (улица Лавандовая), а также время — с 24:00 до 6:00 он должен находиться по этому адресу. То есть наше ходатайство удовлетворено в полном объеме, — сообщил Петросян.

Однако суд не удовлетворил ходатайства защиты о проведении дополнительной судмедэкспертизы по потерпевшей, а также об отводе судьи. Следующее судебное заседание назначено на 10:00, 26 февраля.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеют возможность сфотографироваться со львами. Зубков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.