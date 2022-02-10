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Суд над гражданином РФ Александром Франчетти. Выдадут ли героя «Русской весны» в Севастополе Украине
Городской суд Праги. Фото: wikimapia.org

Суд над гражданином РФ Александром Франчетти. Выдадут ли героя «Русской весны» в Севастополе Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:14 10.02.2022

Городской суд Праги начал рассматривать дело об экстрадиции россиянина, бывшего участника Самообороны Севастополя Александра Франчети. Напомним, гражданина РФ арестовали в Чехии по запросу украинских силовиков. Первый итог заседания: суд предоставил время защитникам Франчетти, выдачи которого добивается Киев, для ознакомления с материалами уголовного дела. Следующее заседание запланировано на 18 февраля.

В ходе сегодняшнего заседания защитники россиянина попросили чешский суд дать им время для более детального ознакомления с материалами дела в отношении Франчетти. Суд счел их просьбу мотивированной и перенес слушание дела на 18 февраля, — сообщает ТАСС.

Заседание по делу Франчетти проходило в формате видеоконференции. Такое решение связано с действующими в Чехии ограничениями в связи с коронавирусом. В зале заседаний, где слушалось дело о выдаче россиянина киевским властям, присутствовали судья, сотрудники суда, представители прокуратуры и адвокаты Франчетти. Сам он участвовал в нем через установленную в тюремной камере видеокамеру. Его содержат в пражской тюрьме Панкрац.

Отметим, что во время слушания Франчетти в режиме онлайн заявил, что не согласен с экстрадицией в Украину, ведь для него это будет означать «медленное убийство».

В лучшем случае меня там просто убьют или получу пожизненное заключение, – сказал Франчетти.

По его словам, украинская сторона неоднократно подавала ложную и сфальсифицированную информацию и доказательства по его делу.

Я никогда не думал, что Чехия задержит меня, руководствуясь ложной информацией, – подчеркнул Франчетти.

Он добавил также, что «весь этот процесс ему очень неприятен».

Еще одна деталь: после перерыва судья объявил решение по поводу ареста Франчетти. Пражский суд не удовлетворил просьбу адвоката освободить россиянина из-под стражи.

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