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Суд над гражданином России Александром Франчетти пройдет 10 февраля в Праге
Фото: Ondrej Deml CTK Globallookpress

Суд над гражданином России Александром Франчетти пройдет 10 февраля в Праге

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:58 31.01.2022

Городской суд Праги 10 февраля рассмотрит дело гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат суда.

Заседание по делу гражданина РФ Франчетти запланировано на 10 февраля, — отметили в суде. — Оно состоится в формате видеоконференции.

Решение провести судебное заседание в формате видеоконференции связано с действующими в республике социальными ограничениями в связи с коронавирусом. В зале заседаний, где будет слушаться дело о выдаче россиянина киевским властям, смогут находиться судья, сотрудники суда, представители прокуратуры и адвокаты Франчетти. Сам он будет участвовать в нем через установленную в тюремной камере видеокамеру. Его содержат в пражской тюрьме Панкрац.

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Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, «не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину». Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Киевские власти обвиняют активиста «Русской весны» 2014 года в Севастополе Александра Франчетти в антигосударственной деятельности. На Украине ему грозит восемь лет заключения.


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