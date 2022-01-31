Суд над гражданином России Александром Франчетти пройдет 10 февраля в Праге

Городской суд Праги 10 февраля рассмотрит дело гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина. Об этом сообщает
Заседание по делу гражданина РФ Франчетти запланировано на 10 февраля, — отметили в суде. — Оно состоится в формате видеоконференции.
Решение провести судебное заседание в формате видеоконференции связано с действующими в республике социальными ограничениями в связи с коронавирусом. В зале заседаний, где будет слушаться дело о выдаче россиянина киевским властям, смогут находиться судья, сотрудники суда, представители прокуратуры и адвокаты Франчетти. Сам он будет участвовать в нем через установленную в тюремной камере видеокамеру. Его содержат в пражской тюрьме Панкрац.
Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, «не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину». Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.
Киевские власти обвиняют активиста «Русской весны» 2014 года в Севастополе Александра Франчетти в антигосударственной деятельности. На Украине ему грозит восемь лет заключения.
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