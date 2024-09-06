Суд Первомайского района: любишь под хмельком кататься – люби и на общественные работы ходить

Ключевое слово «ходить».

Суд Первомайского района Крыма вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь после употребления алкоголя стал управлять автомобилем марки ВАЗ 21043. Двигаясь по улице Тенистой в поселке Первомайское, он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения осужденный отказался, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 250 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

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