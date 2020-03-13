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Суд по делу «запрещенных хизбов» в Крыму отправил троих за решетку, одного – под домашний арест

Суд по делу «запрещенных хизбов» в Крыму отправил троих за решетку, одного – под домашний арест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:46 13.03.2020

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Еще один участник группировки — Амет Сулейманов — отправлен под домашний арест по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

В суде обвинение заявило, что все четверо подозреваемых являются гражданами Украины, могут скрыться от суда либо заниматься преступной деятельностью, а также влиять на ход следствия.

Амету Сулейманову, который является инвалидом и имеет сердечное заболевание, два месяца запрещено выходить из своего дома в Бахчисарае, а также пользоваться интернетом.

Адвокаты просили избрать их подзащитным меры пресечения, которые не связаны с арестами. Защитники Сейтмеметова и Сейтумерова утверждали, что экстремистскую литературу, обнаруженную при обысках, их подзащитным подбросили. Сам Сейтумеров сказал, что не имеет отношения к запрещенной в России организации, а дома хранил газетные вырезки, которые изучал как историк. Осман Сейтумеров в суде заявил, что не признает свою вину.

О том, как и почему задерживали «запрещенных «хизбов» — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Суд по делу «запрещенных хизбов» в Крыму отправил троих за решетку, одного – под домашний арест

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