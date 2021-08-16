Суд приговорил запрещенных крымских «хизбов» к длительным срокам заключения

Южный окружной военный суд приговорил четырех организаторов и участников ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ) в Крыму к длительным срокам заключения. Четверо запрещенных «хизбов» получили от 12 до 18 лет колонии строгого режима.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Халилова Ленура, Месутова Руслана, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ; Нагаева Руслана, Кантимирова Эльдара, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ, — говорится в сообщении суда.

Месутов и Халилов получили 18 лет колонии, Кантимиров и Нагаев — 12 и 13 лет колонии.

С 2018 по 2019 год подсудимые вели пропаганду среди населения, основав ячейку в Алуште и склоняя местных жителей к вступлению в запрещенную организацию.

Халилов и Месутов вырабатывали, определяли и корректировали планы, цели, задачи возглавляемой ими ячейки, организовывали и проводили конспиративные собрания членов ячейки, а Нагаев и Кантимиров участвовали в агитационно — пропагандистских занятиях алуштинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена на ерритории РФ как террористическая – ред.), — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о создании террористической организации и участии в ней, а также приготовлении к насильственному захвату власти.