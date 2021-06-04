Суд заключил под стражу помощницу главы администрации Ялты

Ялтинский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (до 2 августа) в отношении помощника главы администрации Ялты. По информации пресс-службы суда, женщина обвиняется в «совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенные нарушения охраняемых законом и интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как отмечет ИА «Крыминформ», под арестом – Наталья Дитрих. Она руководила департаментом архитектуры и градостроительства администрации Ялты с конца 2019 года. В апреле текущего года Дитрих покинула пост главного архитектора города и стала помощницей главы администрации Ялты Янины Павленко.

Дитрих была задержана два дня назад. Она подозревается в махинациях с муниципальной землей. По некоторым данным, незаконные действия экс-чиновницы привели к сокращению площади муниципальных лесов, эти земли были отданы под строительство.