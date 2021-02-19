Судак замело. Выезд из города в строну Нового Света и Симферополя небезопасен

Судак замело снегом, городские службы расчищают улицы, пока без особого успеха. По информации главы администрации Судака Игоря Степикова, задействована специализированная техника: грейдер и комбинированные дорожные машины для уборки снега и посыпке дорожного полотна песочной смесью. Работу коммунальщиков и дорожников усложняет непрекращающийся снегопад.

Тяжелая ситуация во всех населенных пунктах округа. Отменены рейсы на Судак из Солнечной Долины. Один внутренний утренний рейс был выполнен из Громовки. Транспортное сообщение с селами Ворон и Междуречье через Морское на данный момент отсутствует. Не будет рейсового автобуса и из села Веселого. Также прервано автобусное сообщение с посёлком Новый Свет. Рейс Дачное – Уютное, Долина Роз — Аквапарк работают с задержками. Ещё раз обращаюсь к жителям Судака: воздержитесь от поездок, особенно в Новый Свет и Симферополь, на дорогах серьёзный гололёд, — сказал Игорь Степиков.

Еще одна проблема Судака сегодня – обрывы линий электропередач. Часть города осталась без света.

Аварийные бригады электриков работают над подключением абонентов, оставшихся без света. Частично возобновлено электроснабжение в селе Дачном и Судаке. В селе Весёлом из-за отсутствия электричества сегодня не работает школа. В остальных населенных пунктах электроснабжение не нарушено, — уточнил Степиков.

По его информации, в детских садах округа присутствует 137 детей, в школах 1043 обучающихся. Учебный процесс организован для присутствующих воспитанников и обучающихся. Температурный режим во всех образовательных и дошкольных учреждениях соблюдается.

Фото: страница И.Степикова в Facebook.