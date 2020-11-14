Судебные приставы в Севастополе помогли местной жительнице решить квартирный вопрос

Благодаря судебным приставам отделения судебных приставов по Нахимовскому району УФССП России по Севастополю исполнено судебное решение о вселении местной жительницы в жилое помещение.

От покойных родителей женщине досталась в наследство ½ часть квартиры, однако собственник второй части – брат женщины отказывался впускать ее в квартиру и предоставлять дубликаты ключей от нее. Гражданка обратилась в суд с требованием о вселении в жилое помещение. Суд удовлетворил требования истицы и обязал мужчину не чинить препятствий в ее пользовании. В отношении скандального мужчины было возбуждено исполнительное производство, судебный пристав предупредил должника об ответственности за неисполнение решения суда, а также о последствиях воспрепятствования его исполнению. Однако, должник уклонился от исполнения судебного решения в добровольном порядке, в связи с чем, в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей, а также должник был привлечен к административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), — озвучили детали дела в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

Судебные приставы вынуждены были прибегнуть к принудительному вселению, определили должнику дату вселения взыскательницы и прибыли с ней по месту нахождения квартиры. К приезду сотрудников службы мужчина «подготовился» основательно: забаррикадировал входную дверь, подключил шланг с водой, которой начал поливать пришедших. Наконец, справедливость была восстановлена. Несмотря на негодование должника, решение суда все же было исполнено — дверь в квартиру была вскрыта сотрудниками МЧС, в присутствии сотрудников полиции. Благодаря судебному приставу–исполнителю собственница квартиры смогла пройти в свое жилье, исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.