Сумеет ли клуб РПЛ однажды выиграть Лигу Чемпионов?

Вероятность победы

Соревнование Лиги Чемпионов 20-21 стало особенным для российских болельщиков. Впервые в групповой стадии принимают участие три клуба РПЛ. В состязаниях участвуют:

«Зенит»;

«Краснодар»;

«Локомотив».

Групповой турнир складывается для российских команд очень сложно. Три российских клуба за девять матчей не сумели одержать ни одной победы. Это очень печальный результат, который заставляет печально смотреть на перспективы российской лиги в целом.

После жеребьевки турнира вероятность того, что российские клубы выйдут в плей-офф были минимальные. Выше всего котировался «Зенит». Букмекерская компания 1Win выставляла в линию на этот исход котировку 6.40. Преимущества и недостатки этой букмекерской конторы недавно тщательно разобрали эксперты. Бетторам достаточно перейти на сайт информационного web-портала о ставках Ratingbet.com, чтобы самостоятельно изучить независимый обзор.

Букмекерское сообщество абсолютно не случайно отдает российским клубам мало шансов на успех. Как показали первые три тура, клубы РПЛ не имеют шансов не только против топ-клубов («Бавария», «Дортмунд» и «Челси»), но и коллективов «второго эшелона».

Легкомысленно утверждать, что российские клубы находятся на равных с командами из «топ-пять» европейских лиг. Преимущество европейцев проявляется в основных категориях:

подготовка кадров;

тактическая модель;

работа на трансферном рынке.

При существующем положении дел, у российских клубов в ближайшей перспективе нет никаких шансов не только на победу в турнире, но даже на регулярное участие в плей-офф. В истории российских клубов был только один шанс реально побороться за титул престижной Лиги Чемпионов.

Спартак 1995

В 1995 году московскому «Спартаку» удалось собрать великолепный ростер и команда прошла групповой этап шикарно — шесть побед из шести матчей. Команда имела реальный шанс попасть в полуфинал, но к стадии плей-офф из команды ушли сразу пять игроков. Их роль в формировании победной серии была ведущей.

Времена были тяжелые и «Спартак» решил пополнить клубный счет, продав основных игроков. На замену вышла молодежь из дубля. Их возможности не позволили пройти дальше первого раунда плей-офф.

Российский футбол должен пройти долгой дорогой выздоровления, чтобы клубы получили реальные шансы на победу в крупнейшем турнире Европы.