Суровая правда жизни: куриные яйца не подешевеют

Сегодня уже прозвучала справедливая реплика по поводу цен на куриные яйца. Мы с вами (то есть покупатели), кажется, должны принять и еще одно мнение. В Росптицесоюзе не уверены, что куриные яйца подешевеют. Там считают, что стоимость в 110-125 рублей за десяток «адекватная» и «справедливая». Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам генерального директора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, даже поставки яиц из-за рубежа на цены не повлияют. Объем завозной продукции слишком мал, чтобы серьезно повлиять на ситуацию на рынке, а добиться ограничения торговых наценок так и не удалось.

По информации Росстата, на неделе с 19 по 25 декабря цены на яйца не только не снизились, но и, наоборот, подросли — в среднем по стране на четыре процента, а местами на 5,1-10,2 процента. Снижение же при этом отмечалось лишь в трех регионах и то незначительное — от 0,1 до 0,3 процента.

В сетевых магазинах яйца, как правило, стоят столько же, сколько и стоили — в среднем от 130 до 150 рублей за десяток.

Между тем в Российском птицеводческом союзе «Парламентскую газету» заверили: какого-то серьезного падения цен, даже с учетом притока на рынок импортной продукции, скорее всего, можно не ждать.

Яйцо дешевле не станет, — сказала генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. — На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта.

По словам Галины Бобылевой, сегодня отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет в пределах 95-105 рублей. Все же остальное — собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.

Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут, — отметила генеральный директор Росптицесоюза. — Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей.

Отметим, что независимые эксперты и прежде говорили о преимущественно «психологическом» эффекте беспошлинного импорта. Так, в том же Росптицесоюзе заявляли, что запланированные объемы поставок в 1,2 миллиарда штук при общем объеме годового производства в России в 45 миллиардов штук рынку ничего не дадут и на ценообразование никак не повлияют.