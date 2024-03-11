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Весенние автопожары: машины горели в Феодосии и Щелкино

Весенние автопожары: машины горели в Феодосии и Щелкино

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:38 11.03.2024

Сегодня утром (в 6:50) в Центр управления в кризисных ситуациях от очевидцев поступило сообщение об автопожаре в Феодосии. На улице Первушина загорелся минивэн «Оpel Vivaro». Возгорание на площади 6 кв. метров было локализовано в 7:00. В 7:17 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причину происшествия устанавливают эксперты.

Накануне вечером (в 22:26) в МЧС поступила информация о том, что в городе Щёлкино произошло возгорание легкового автомобиля «Lada Priora». Внутри транспортного средства людей нет.

К месту происшествия был направлен дежурный состав ПЧ г. Щёлкино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 7 человек и 1 единица техники. По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно подали генератор пены и ликвидировали пожар на площади 0,5 кв. метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

 

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