Весенние автопожары: машины горели в Феодосии и Щелкино

Сегодня утром (в 6:50) в Центр управления в кризисных ситуациях от очевидцев поступило сообщение об автопожаре в Феодосии. На улице Первушина загорелся минивэн «Оpel Vivaro». Возгорание на площади 6 кв. метров было локализовано в 7:00. В 7:17 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причину происшествия устанавливают эксперты.

Накануне вечером (в 22:26) в МЧС поступила информация о том, что в городе Щёлкино произошло возгорание легкового автомобиля «Lada Priora». Внутри транспортного средства людей нет.

К месту происшествия был направлен дежурный состав ПЧ г. Щёлкино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 7 человек и 1 единица техники. По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно подали генератор пены и ликвидировали пожар на площади 0,5 кв. метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.