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Свалкой в районе балки Бермана - вблизи СТ "Корабел" - занимается прокуратура Севастополя

Свалкой в районе балки Бермана — вблизи СТ «Корабел» — занимается прокуратура Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:45 15.11.2021

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура ликвидации свалки вблизи СТ «Корабел» добивается в судебном порядке.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Установлено, что в районе балки Бермана, вблизи садового товарищества «Корабел», находится несанкционированная свалка отходов щебня, грунтов, лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий общей площадью 985 м2. По результатам проверки в адрес Департамента городского хозяйства внесено представление об устранении нарушений закона, которое по результатам рассмотрения удовлетворено. Однако на протяжении полугода меры, направленные на ликвидацию указанной свалки, не приняты, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на Департамент обязанности ликвидировать свалку. Ленинский районный суд г. Севастополя удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Свалкой в районе балки Бермана - вблизи СТ "Корабел" - занимается прокуратура Севастополя

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

фото: пресс-служба Прокуратуры Севастополя

Свалкой в районе балки Бермана - вблизи СТ "Корабел" - занимается прокуратура Севастополя

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