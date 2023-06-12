Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 12 июня

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 12.06.23. Пока всё внимание приковано к событиям на Запорожском и Южнодонецком направлениях на севере фронт тоже не стоит. Украинские формирования перебрасывают подкрепления в сам Купянск, а затем усиливают передовые позиции. Российские подразделения удерживают плацдармы к юго-западу и северо-востоку от Двуречной, но активные наступательные действия на данном этапе не ведутся. Украинские формирования предприняли вылазу на участке Лиман 1-й — Ольшана, попытавшись продавить оборону российских подразделений. Атака была отбита. Вероятно, в ближайшие дни попытки продавить оборону ВС РФ продолжатся: слишком большая группировка противника (до шести тысяч человек) сосредоточена на этом участке фронта.

На направлении Кременная — Сватово в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск «Центр» уничтожены две самоходных артиллерийские установки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-мм миномётов противника.Зенитным ракетным комплексом «Бук-М2» уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс» в районе населенного пункта Старобельск.

В районах населённых пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81 аэромобильной бригады и 67 механизированной бригады украинских войск. Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского. За сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На направлении Купянск оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной и специальной техники из состава 4-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Петропавловки.

В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-20. (Информация обновляется…)

Кременная — Сватово 12 июня

Кременная — Сватово — Купянск ранее:

Кременная — Сватово

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск «Центр» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120 миллиметровых миномётов противника. Зенитным ракетным комплексом «Бук-М2» уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс». В районах населённых пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81 аэромобильной бригады и 67 механизированной бригады украинских войск.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Направление Купянск

На направлении Купянск оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также две гаубицы Д-30.

Атака ВС РФ в лесах у н.п. Кременная

Кадры сняты в ходе продолжающегося наступления в лесах на направлении Сватово — Кременная. Бойцы группировки «Центр» атаковали укрепленный пункт 58 омпбр ВСУ, уничтожив украинских нацистов. Захватив траншеи, наши парни закрепились на рубеже.

12.06.23 Сводки боевых действий СВО

На протяжении нескольких дней продолжаются ожесточенные бои в районе Времьевского выступа: под натиском противника российские подразделения были вынуждены отойти на рубеж Макаровка — Урожайное. На текущий момент продолжаются столкновения на северной окраине населенных пунктов.

В тоже время наступательные возможности сторон сковывает непогода на нескольких участках фронта: помимо снижения возможностей по использованию беспилотников и авиации, из-за продолжительных дождей стали непроходимыми некоторые дороги.

Кроме того, шесть морских беспилотников ВСУ попытались атаковать средний разведывательный корабль «Приазовье» в Черном море: все аппараты были уничтожены из штатного вооружения, пострадавших и повреждений нет.

Наряду с этим, противник осуществил диверсии на железнодорожных путях в Белгородской области и Крыму. Существенных разрушений удалось избежать, движение на участках восстановлено.

В Кировском районе Крымского полуострова было временно приостановлено движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна. По предварительным данным, на перегоне Владиславовка — Кировское сработало взрывное устройство прямо перед товарным составом, однако машинист успел применить экстренное торможение. В течение двух часов движение на участке было восстановлено. До этого для пассажиров был организован трансфер автобусами.

▪️ Накануне Дня России на приграничной территории Белгородской и Сумской областей прошел очередной обмен военнопленными. На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Они доставлены в медучреждения для дальнейшего лечения и реабилитации

▪️ ВКС России нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. В Полтавской области на военном аэродроме в Миргороде поражены взлетно-посадочная полоса и техника, а также уничтожен склад ГСМ.

▪️ В Крыму российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты С-200. Устаревший зенитно-ракетный комплекс был модернизирован и в данный момент используется ВСУ в качестве тактического средства поражения.

▪️ В 300 километрах к югу от Севастополя зафиксирована атака на разведывательный корабль «Приазовье» Черноморского флота. Все шесть беспилотных украинских катеров были уничтожены из штатного вооружения.

▪️ Тяжелые бои идут в районе Времьевского выступа, где ВСУ заняли Нескучное и Благодатное после планового отхода из них российских бойцов. При этом противник несет серьезный урон, оплачивая жизнями людей и техникой незначительные территориальные приобретения.

▪️ На Запорожском направлении после огромных потерь командование ВСУ приостановило попытки лобовых штурмов. Тем не менее по всей линии фронта фиксируется работа диверсионных групп и интенсивные артиллерийские дуэли.

▪️ Украинские формирования продолжают наносить удары ракетами Storm Shadow по гражданским объектам в Херсонской области. Под обстрел вновь попали пункты временного размещения эвакуированных жителей в Железном порту и на Арабатской стрелке.

Что нужно понимать по поводу контрнаступления ВСУ: разбор Военной хроники. (Жми, чтобы открыть) ВСУ наносят удары на нескольких участках фронта пятые сутки. Добиться успеха не получается, однако о завершении наступления говорить ещё рано. Почему? Сколько будет длиться наступление? Активные боевые действия идут пятый день. Несмотря на провалы нескольких крупных атак в Запорожье, ВСУ пока придерживаются своего плана, атакуя на одних и тех же участках. Однако есть основания считать, что опыт неудачных атак будет проанализирован командованием ВСУ в ближайшие дни и действия наземных сил ВСУ изменятся. Возможно, будут введены в бой резервы, изменится тактика или активизируется новый участок фронта. Активная фаза наступления, заявленного как удары по всей линии фронта, может продлиться до 10—15 дней. Какие потери у ВСУ в наступлении? За неполную неделю потери ВСУ на всех участках наступления составляют порядка одного усиленного батальона в день — 800—1000 человек + техника. Таким образом, за пять дней наступления украинские войска потеряли убитыми и ранеными порядка 4—5 тыс. человек, то есть усиленную механизированную бригаду. Пока данные о подготовке трёх армейских корпусов в качестве резерва наступления не подтверждаются. В наступление бросаются части и соединения, уже принимавшие участие в обороне тех или иных участков фронта. Некоторые подразделения ВСУ, например 36-я и 37-я бригады морской пехоты (ОБрМП), 128-я горно-штурмовая бригада, брошенные в Запорожье, до начала наступления дважды выводились на доукомплектование из-за больших потерь. Качество мобилизованных новобранцев в этих (и не только этих) подразделениях в разы ниже, чем до начала спецоперации, что напрямую влияет на боевую эффективность соединений. Что ВСУ будут делать дальше? Серия атак, проведённых на Запорожском направлении, говорит о том, что украинская армия, несмотря на возросшую численность атакующих подразделений, продолжает искать брешь в оборонительных линиях ВС РФ. Атака на одном и том же направлении у каждой ротно-тактической группы ВСУ (всего на направлении главного удара в данный момент их может действовать порядка пяти) проводится не менее двух раз, после чего на место уничтоженного соединения прибывают резервы. Эти резервы у ВСУ не бесконечны, однако для того, чтобы все они были перемолоты в атаках, потребуется время. Результативность действий артиллерии и авиации ВС РФ в этом случае на высоте: за один ночной вылет боевой вертолёт Ка-52 уничтожает пять — семь целей, включая танки и БМП. Однако даже в таких условиях интенсивность боёв остаётся высокой. В ближайшие дни ВСУ будут усиливать атаки. Как устроена оборонительная линия ВС РФ? Российские оборонительные сооружения, о которых мы рассказывали (https://t.me/milchronicles/2020) ранее, построены вдоль господствующих высот и хребтов. Оборонительная линия состоит из десятков рубежей, эшелонирована в глубину на 25—30 км и прикрыта значительным числом инженерных заграждений. В данный момент главная проблема ВСУ заключается в том, что подойти к первому рубежу обороны практически невозможно из-за установленных мин, активности артиллерии, авиации ВС РФ и из-за работы комплексов РЭБ, подавляющих связь и сигналы GPS-навигации, а также каналы управления беспилотниками. Ситуация для ВСУ усугубляется и тем, что попавшие в засаду или под огонь артиллерии украинские военные (например, 31-я отдельная механизированная бригада), запрашивающие помощь по доступным каналам связи, бросаются на поле боя и активно сдаются в плен, что демотивирует резервы и негативно сказывается на эффективности наступления.

Горячая встреча «Леопарда» с «Ланцетом»

Один из «Леопардов» уничтожен «Ланцетом» ВДВ при отражении наступления на Запорожском направлении. Российский дрон-камикадзе поразил хваленую немецкую боевую машину и сжёг её. Появляется всё больше кадров от наших бойцов с уничтожением НАТОвской бронетехники, на которую Вашингтон и Киев делали ставку при подготовке контрнаступления.

Артемовск (Бахмут)

К юго-западу от Бахмута после артударов российские войска вновь пытались контратаковать в направлении Белой Горы. ВСУ вели наступление у Клещеевки и Ягодного. Также они продвинулись к Берховке и штурмуют этот населённый пункт. От трассы М-03 и её пересечения со вспомогательными дорогами и железнодорожными ветками их отделяет менее 2 километров. ВС РФ били по украинским позициям в Ивановском, Орехово-Васильевке и Васюковке, ВСУ – по российским в Бахмуте.

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединения ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.

Нанесён удар по командному пункту 10 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки.

Также ракетные удары реактивными системами залпового огня Торнадо-С нанесены по скоплению живой силы противника в районе населённого пункта Дружковка, пункту временной дислокации 116 бригады ТерО ВСУ в районе Калиновка, по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника в районе Елизаветовки.

Авиация группировки нанесла поражение по опорным пунктам войск киевского режима в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное, Клещеевка, Новгородское.

Артиллерией уничтожены три огневые позиции 120 миллиметровых миномётов в Верхнекаменском и Красном, склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «AN/TPQ-50» в Авдеевке.

«Фланговая мясорубка»: 200 бригада сжигает наступающую бронетехнику и пехоту ВСУ

Донецкий фронт

На угледарском участке ВСУ со стороны Левадного наступают на Приютное. Также они ведут штурмовые действия у Ровнополя. Из занятых Нескучного и Благодатного пытаются прорваться по двум берегам реки Мокрые Ялы в районе Макаровки и Урожайного. ВС РФ обстреливали украинские подразделения в Новополе, Новосёлке, Времевке, Большой Новосёлке, Золотой Ниве, Пречистовке и Угледаре. (Рис. 2)

На донецком фронте ВС РФ при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Марьинке, а ВСУ у Водяного. Еще ВСУ атаковали в районе Опытного. На всех участках обе стороны успеха не достигли. Под обстрелами позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе, Максимильяновке, Остром, городе Красногоровка, Невельском, Первомайском, Карловке, Авдеевке, Нью-Йорке, Железном, Торецке, Северном и Дружбе. Украинская армия била по Донецку и Горловке.

Запорожское направление

На запорожском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия у Пятихаток. Цель украинского командования – прорваться к перекрёстку трасс М-18 и Н-30 в районе Зелёного Гая. До него ещё прилично – почти 13 километров. В случае успеха, ВСУ могут отрезать российские войска в ключевой во всех смыслах Васильевке. Через неё идёт дорога вдоль берега Днепровского водохранилища на Энергодар, а также трасса на Мелитополь. ВС РФ вели обстрелы украинских позиций в Каменском, Степном, Новопавловке, Орехове, Белогорье, Железнодорожном, Гуляйполе, Малиновке и Ольговском. ВСУ наносили удары по Якимовке, Работину и Бердянску.

Российские подразделения специального назначения отмечают работу украинских заградотрядов. Подразделение 12 бригады НГУ «Азов» добило застрявший в подбитом танке экипаж к югу от Малой Токмачки: боевики подъехали на пикапе и казнили раненых.

Мотивы в данном случае не совсем понятны, потому что обычно тела забирают — как и технику. Может быть, были какие-то личные счёты. Бытует версия, что таким образом не дают ВС РФ пополнять обменный фонд.

Но в целом, украинские органы информационно-психологической борьбы в связке с карательными отрядами решают на Запорожском участке фронта одну простую задачу: не дать собственным мобилизованным усомниться в происходящем, а выжившим — рассказать о реалиях фронта.

Поэтому среди украинских формирований распространяют слухи о взятом Токмаке, несуществующих потерях и фейковых фото «леопардов». А потом снова волнами гонят на российские рубежи.

А вот пример работы украинского заградотряда на другом участке неделю назад. И да, такое заснять удаётся нечасто.

Времьевский выступ сегодня

На Времьевском выступе продолжаются тяжёлые бои. Российские подразделения были вынуждены отойти на рубеж Макаровка — Урожайное. Несмотря на продвижение российских штурмовых групп на север и временный возврат контроля над Нескучным, закрепиться у российских подразделений не вышло. Украинские формирования обвиняют российскую сторону в подрыве дамбы через реку Мокрые Ялы: вероятнее всего, подрыв был осуществлен для замедления продвижения противника.

Населенные пункты Макаровка и Урожайное находятся под контролем российских подразделений: бои идут на ближних подступах населенных пунктов. К востоку украинские формирования предприняли попытку прорыва российских позиций на рубеже Новодонецкое — Новомайорское, но были вынуждены отступить.

Украинские формирования наступают волнами. Тактика обычно сводится к заброске штурмовых подразделений в лесополосу на бронетехнике: пешее наступление в составе отделений и взводов при поддержке артиллерии, а уже за пехотой идёт бронетехника. Наступательный потенциал ВСУ ещё далёк от исчерпания и в ближайшее время следует ждать усиления натиска.

Из-за непогоды ситуация на Времьевском выступе ухудшилась: снижены возможности по использованию беспилотников и авиации. Российские подразделения, оставив позиции в разрушенных прифронтовых сёлах, были вынуждены отойти на следующую линию обороны.

ДОПОЛНЕНО:

▪️ Туман войны на Времьевском выступе прояснился: ВС РФ заняли оборону по северной окраине Макаровки и Урожайного. Бои продолжаются.

▪️ Сторожевое находится под контролем украинских формирований. В Сети появились видео пленения российских военнослужащих — предположительно, из состава соединений 5 армии.

▪️ Левадное и Новодаровка в лучшем случае находятся в серой зоне. Косвенно об этом факте свидетельствует снятие минных полей 110 обр тро в районе Новополя, прокладка там дорог и налаживание подвоза.

ВКС России наносят массированные удары по наступающим силам врага на Времевском выступе. Оборонительная операция на южно-донецком направлении в разгаре, армия России наносит встречные удары.

▪️ Парни с места сообщают, что ночью погода восстановилась после суток дождей и на головы нацистов обрушился огненный ад.

▪️ Армейская авиация без остановки работает много часов: бомбардировщики работают ФАБами, штурмовики НАРами, а ударные вертолёты уничтожают технику и позиции управляемыми ракетами.

Обстановка вокруг Великой Новоселовки на 23:00 по мск, вчера

Противник продолжает продвижение на стыке зон ответственности 5-ой армии и ОБТФ «Каскад», что, в принципе, было прогнозируемо.

Враг зашел в н.п. Макаровка, что является более серьезной потерей, нежели Нескучное, так как находится на высоте. Если противнику удастся закрепить успех, то он обязательно попробует использовать эту точку, как плацдарм для дальнейших действий. Пока что продвижение ВСУ на этом участке составляет не более пяти километров вглубь нашей территории.

С одной стороны, на оперативный простор им выскочить не удалось – перед ними должны быть вторая и третья линии обороны. Однако с другой, не разделяем оценок в духе – эти территории не играют большой роли. Конечно, играют – наши пацаны бьются за каждый клочок земли.

Другое дело, что в определенный момент встает вопрос целесообразности с точки зрения сохранения собственного ресурса для продолжения дальнейшей обороны. Враг ведь тоже наносит урон – не только мы жгем их «Леопарды».

Сейчас необходимо не подпустить врага к Старомлыновке. В случае успеха ВСУ ситуация может стать критической и куда более опасной, чем многим кажется сейчас.

Схема эшелонированной обороны Армии России на Запорожском фронте



На схеме западных аналитиков, созданной на основе спутниковых днных — та самая Мощная линия обороны по трехлинейной системе с различными уровнями укреплений, построенная российскими войсками.

«У них невероятные траншеи и укрепления, будет трудно сломать их линию обороны. Есть также минные поля, и у них хорошая артиллерия — ее больше, чем у нас, к сожалению», — рассказал The Telegraph один из командиров Нацгвардии Украины.

Подготовка Киева к наступлению шла более 6 месяцев, было сформировано 12 новых наступательных бригад, включая 9, обученных и вооруженных силами НАТО. Но именно это время позволило России активно заниматься укреплением позиций в тех регионах, которые, вероятно, станут объектом атаки со стороны Киева.

Telegraph подчеркивает, что эти укрепления располагаются практически по всей линии фронта, включая Запорожское направление. Спутниковые снимки показывают глубокие траншеи непосредственно перед линией деревьев. Эти траншеи используются для маскировки артиллерийских позиций, откуда наносятся удары по наступающим войскам.

Херсонское направление

Несмотря на тяжелую ситуацию в Херсонской области, украинские формирования продолжают наносить удары по населенным пунктам на левому берегу Днепра. Ночью под огонь ВСУ попали Новая Каховка, Софиевка, Саги, Большая Лепетиха и Каховка — всего противник выпустил не менее 30 снарядов, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

Тем не менее непрекращающиеся обстрелы никак не сказываются на проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий затопления. По последним данным, уже семь тысяч жителей вывезены из опасной зоны, из них более 900 человек — за последние сутки.

Враг нанёс удар по местам размещения пострадавших от прорыва плотины на границе с Крымом

В 5 утра Киев нанес удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow.

Наносились удары по крупному поселку Железный порт. Ракеты попали по отелю «Позитив». К сожалению есть погибшие и раненые. Как минимум одна женщина точно погибла. Люди могут быть под завалами.

В зоне затопления продолжают работать МЧС России — спасатели заявляют о затоплении более 14 тысяч домов и эвакуации 4 тысяч жителей. В работе задействовано около семисот спасателей и двести единиц техники. Пострадавшим с 12 июня начнут выплачивать материальную помощь.

В Роспотребнадзоре считают, что взятые после катастрофы пробы питьевой воды в Херсонской области пока соответствуют нормам. В регионе организован мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации.

Совет Федерации требует расследования теракта на Каховской ГЭС. Ситуация также находится на контроле у Президента России Владимира Путина и главы региона Сальдо.

Власти Украины ответили отказом на предложение президента Турции Реджепа Эрдогана созвать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения ГЭС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «игрой в поддавки с Россией».

Видео из Голой Пристани, левый берег Днепра. Город полностью затоплен.

Каховская ГЭС

Спутниковые снимки разлива Днепра. За счёт того, что нижняя часть плотины цела, удалось избежать катастрофы. Разрушение всей плотины смыло бы почти всю область. Справа белое пятно — это остатки последней пустыни Европы (Олешковская пустошь), по совместительству — природная бомба замедленного действия, которую вчера активировали украинцы.

Сватово — Кременная — Купянск. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 12.06.23:

▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.

▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа

▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.

▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.

▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.

▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.

▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.

▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

Основное из выводов американского Института изучения войны:

▪️ 12 июня украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на 4 участках фронта.

▪️В информационном пространстве сообщалось, что украинское контрнаступление провалилось после того, как российские войска уничтожили большое количество военной техники, предоставленной Западом.

▪️Начальник Генерального штаба России обсудил вопросы расширения российско-китайского военного сотрудничества с начальником отдела Объединенного штаба Китая.

▪️ Российские войска ведут штурмовые действия южнее Кременной, в районе Артемовска и на линии Авдеевка-Донецк.

▪️ Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле 2023 года.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации (11.05.2023 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. ◽️ В районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой народной республики. ◽️ На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. ◽️ В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. 💥 Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три «Leopard», 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США. ◽️ На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой народной республики. 💥 «Южной» группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Вклинений в нашу оборону не допущено. 💥 В ходе боев уничтожено до 310-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. ◽️ В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ. ◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». 💥 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах. 💥 В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения. 💥 Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. ◽️ За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. ◽️ Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Липовое Донецкой народной республики, Сладководное, Сладкая Балка Запорожской области, Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка Луганской народной республики.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9900 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10885 единиц специальной военной автомобильной техники.

Активная карта местности «Сватово — Кременная — Купянск»

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Ранее на направлении Сватово — Кременная — ЗДЕСЬ .

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