Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 10 июня

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 10.06.23. На направлении Кременная — Сватово в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск «Центр» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120 миллиметровых миномётов противника. Зенитным ракетным комплексом «Бук-М2» уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс». В районах населённых пунктов Торское и Серебрянское лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81 аэромобильной бригады и 67 механизированной бригады украинских войск.

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На направлении Купянск оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также две гаубицы Д-30. (Информация обновляется…)

Кременная — Сватово 10 июня

Кременная — Сватово — Купянск ранее:

Кременная — Сватово

На направлении н.п. Кременная в районах населённых пунктов Невское и Червонопоповка подразделениями группировки войск «Центр» сорвана ротация личного состава 66 механизированной бригады и 25 воздушно-десантной бригады украинских войск. Огнём артиллерийской батареи под управлением командира подразделения с позывным «Буря» в районе Серебрянского лесничества поражены позиции 67 механизированной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда типа РСЗО «Хаймерс» в районе Лисичанска, а также беспилотные летательные аппараты ВСУ в районе населенного пункта Кременная.

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Направление Купянск

В ходе боевых действий на направлении Купянск военнослужащие подразделений специального назначения группировки войск «Запад» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие. Расчёт РСЗО «Град» под командованием сержанта Григория Сазонова уничтожил три боевых бронированных машины «Козак» в ходе попытки ротации подразделений 103 ОБр ТерО в районе сел Кисловка и Новая Тарасовка. Кроме того, огнём из РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по воинскому эшелону с военной техникой на ж/д станции Балаклея. Уничтожен вагон с боеприпасами и пятнадцать грузовых автомобилей.Подразделения РХБ защиты огнём из ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по скоплению живой силы в укрытии в районе населенного пункта Новоселовское. Средствами ПВО огнём из ЗРК «Тор» уничтожен разведывательный БпЛА «Эльф».

Атака ВС РФ в лесах у н.п. Кременная

Кадры сняты в ходе продолжающегося наступления в лесах на направлении Сватово — Кременная. Бойцы группировки «Центр» атаковали укрепленный пункт 58 омпбр ВСУ, уничтожив украинских нацистов. Захватив траншеи, наши парни закрепились на рубеже.

10.06.23 Сводки боевых действий СВО

Что нужно понимать по поводу контрнаступления ВСУ: разбор Военной хроники. (Жми, чтобы открыть) ВСУ наносят удары на нескольких участках фронта пятые сутки. Добиться успеха не получается, однако о завершении наступления говорить ещё рано. Почему? Сколько будет длиться наступление? Активные боевые действия идут пятый день. Несмотря на провалы нескольких крупных атак в Запорожье, ВСУ пока придерживаются своего плана, атакуя на одних и тех же участках. Однако есть основания считать, что опыт неудачных атак будет проанализирован командованием ВСУ в ближайшие дни и действия наземных сил ВСУ изменятся. Возможно, будут введены в бой резервы, изменится тактика или активизируется новый участок фронта. Активная фаза наступления, заявленного как удары по всей линии фронта, может продлиться до 10—15 дней. Какие потери у ВСУ в наступлении? За неполную неделю потери ВСУ на всех участках наступления составляют порядка одного усиленного батальона в день — 800—1000 человек + техника. Таким образом, за пять дней наступления украинские войска потеряли убитыми и ранеными порядка 4—5 тыс. человек, то есть усиленную механизированную бригаду. Пока данные о подготовке трёх армейских корпусов в качестве резерва наступления не подтверждаются. В наступление бросаются части и соединения, уже принимавшие участие в обороне тех или иных участков фронта. Некоторые подразделения ВСУ, например 36-я и 37-я бригады морской пехоты (ОБрМП), 128-я горно-штурмовая бригада, брошенные в Запорожье, до начала наступления дважды выводились на доукомплектование из-за больших потерь. Качество мобилизованных новобранцев в этих (и не только этих) подразделениях в разы ниже, чем до начала спецоперации, что напрямую влияет на боевую эффективность соединений. Что ВСУ будут делать дальше? Серия атак, проведённых на Запорожском направлении, говорит о том, что украинская армия, несмотря на возросшую численность атакующих подразделений, продолжает искать брешь в оборонительных линиях ВС РФ. Атака на одном и том же направлении у каждой ротно-тактической группы ВСУ (всего на направлении главного удара в данный момент их может действовать порядка пяти) проводится не менее двух раз, после чего на место уничтоженного соединения прибывают резервы. Эти резервы у ВСУ не бесконечны, однако для того, чтобы все они были перемолоты в атаках, потребуется время. Результативность действий артиллерии и авиации ВС РФ в этом случае на высоте: за один ночной вылет боевой вертолёт Ка-52 уничтожает пять — семь целей, включая танки и БМП. Однако даже в таких условиях интенсивность боёв остаётся высокой. В ближайшие дни ВСУ будут усиливать атаки. Как устроена оборонительная линия ВС РФ? Российские оборонительные сооружения, о которых мы рассказывали (https://t.me/milchronicles/2020) ранее, построены вдоль господствующих высот и хребтов. Оборонительная линия состоит из десятков рубежей, эшелонирована в глубину на 25—30 км и прикрыта значительным числом инженерных заграждений. В данный момент главная проблема ВСУ заключается в том, что подойти к первому рубежу обороны практически невозможно из-за установленных мин, активности артиллерии, авиации ВС РФ и из-за работы комплексов РЭБ, подавляющих связь и сигналы GPS-навигации, а также каналы управления беспилотниками. Ситуация для ВСУ усугубляется и тем, что попавшие в засаду или под огонь артиллерии украинские военные (например, 31-я отдельная механизированная бригада), запрашивающие помощь по доступным каналам связи, бросаются на поле боя и активно сдаются в плен, что демотивирует резервы и негативно сказывается на эффективности наступления.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — сообщает глава республики С. Аксенов.

На протяжении нескольких дней продолжаются ожесточенные бои на Ореховском участке: российским военнослужащим удается не только успешно держать оборону, но и уничтожать десятки единиц украинской бронетехники, в том числе поставленные Западом танки Leopard 2 и БМП Bradley.

Тем не менее противник и этой ночью не прекращал предпринимать попытки наступления под Ореховым. При этом в ближайшие дни стоит ожидать атаки украинских формирований и на других направлениях.

Одновременно с этим ВСУ вновь нанесли удары по прифронтовым и тыловым населенным пунктам России. Помимо многострадальных Белгородской и Курской областей, украинский беспилотник достиг Воронежа: пострадали три мирных жителя.

В то же время противник в очередной раз атаковал Запорожскую АЭС, а также выпустил британские крылатые ракеты Storm Shadow по пионерскому лагерю на косе Арабатская стрелка.

▪️ Российские войска нанесли массированные удары по военным целям на территории Украины. В Черкасской области одним из пораженных объектов стал крупный склад с боеприпасами в Умани.

▪️ Продолжаются атаки на Белгородскую область: в Шебекино под удар попали жилые дома, три человека ранены. Несколько воздушных целей сбито средствами ПВО на подлете к столице региона.

▪️ На фоне обострения ситуации на юге ВСУ предприняли ряд отвлекающих контратак атак на Донецком направлении. Все попытки продвинуться в Марьинке и в районе Авдеевского укрепрайона не увенчались успехом и были отражены.

▪️ В Запорожской области командование ВСУ продолжает вводить в бой свежие силы на рубеже Работино — Вербовое. Российские подразделения ведут активную оборону и наносят противнику серьезный урон, удерживая текущие позиции.

▪️ Западнее части ВСУ попытались окопаться в ранее занятом селе Лобковое, подтянув туда бронетехнику. Однако после прицельной работы российской артиллерии противнику пришлось отступить. На данный момент населенный пункт находится в «серой зоне».

▪️ Украинские формирования попытались атаковать территорию Запорожской АЭС. В нападении участвовали три беспилотника. Все они были перехвачены и нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

▪️ Несмотря на сложную гуманитарную ситуацию в Херсонской области, ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по детскому лагерю на косе Арабатская стрелка. Одна из ракет была сбита средствами ПВО, но две достигли цели. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Горячая встреча «Леопарда» с «Ланцетом»

Один из «Леопардов» уничтожен «Ланцетом» ВДВ при отражении наступления на Запорожском направлении. Российский дрон-камикадзе поразил хваленую немецкую боевую машину и сжёг её. Появляется всё больше кадров от наших бойцов с уничтожением НАТОвской бронетехники, на которую Вашингтон и Киев делали ставку при подготовке контрнаступления.

Артемовск (Бахмут)

К юго-западу от Бахмута российские подразделения при поддержке артиллерии контратаковали в направлении Белой Горы, Ступочек, Ивановского и Орехово-Васильевки. Также они вели штурмовые действия у Весёлого. Без продвижения. Артиллерия Вооружённых Сил РФ била по украинским войскам в Александро-Шультине, Богдановке, Григоровке, Миньковке, Васюковке, Роздоловке, Спорном и Верхнекаменском. ВСУ вели обстрелы российских подразделений в Клещеевке и Бахмуте.

«Фланговая мясорубка»: 200 бригада сжигает наступающую бронетехнику и пехоту ВСУ

Донецкий фронт

На угледарском участке ВСУ пытались продвинуться у Нескучного. Без успеха. Вооружённые Силы РФ обстреливали украинские позиции в Зелёном Поле, Новополе, Новосёлке, Времевке, Большой Новосёлке, Золотой Ниве, Шахтёрском и самом городе. (Рис. 2)

На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Марьинке. Также они пытались контратаковать в районе Северного (населённый пункт к западу от Авдеевке) и со стороны Опытного. Без результата. Вооружённые Силы РФ наносили удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Победе, Карловке, Первомайском, Тоненьком, Авдеевке, Новокалинове, Торецке, Северном (населённый пункт к северо-западу от Горловки) и Дружбе. Украинские войска вели огонь по Донецку и Горловке.

Запорожское направление

Обстановка по Запорожью на сегодня 11:00 по мск.

Обстановка на Ореховском участке

Противник продолжил массированные артиллерийские обстрелы на линии Орехов-Работино. Ночью атаковал позиции 58 армии, пытаясь вклиниться в оборонительные порядки наших мотострелковых полков. В результате комплексного огневого поражения Южнее Новоандреевки уничтожено несколько единиц ББМ, еще 4 бронемашины остались на минных полях в районе Малой Токмачки.

Подразделения спецназа продолжают птурить бронетехнику ВСУ — сообщается об уничтожении очередного танка с минным тралом.

В настоящий момент активность противника спала, но вряд ли затишье затянется. Вероятнее всего, подразделения ВСУ перегруппировываются и стягивают резервы, чтобы в ближайшее время возобновить наступление.

Наступая на наши позиции, враг снова бросил вперед танки и бронемашины, надеясь подавить наши передовые силы 291 и 70 полков на Ореховском участке Запорожского фронта у Работино-Вербовое. Российская артиллерия открыла мощный огонь по координатам приближающегося противника, сразу уничтожив несколько единиц техники ВСУ. Затем танки и БМП противника встретил наш спецназ огнем ПТУРов уничтожив еще несколько единиц техники. Ситуация не казалась сильно угрожающей, потому авиация первое время в бою участия не принимала.

Враг также из РСЗО провёл дистанционное минирование дороги Новопрокоповка — Работино, чтобы преградить путь нашим подкреплениям. ВСУ смогли приблизиться на некоторое расстояние к нашей первой линии обороны по серой зоне, где завязался ожесточенный бой. Большое количество техники ВСУ сейчас продолжает пылать на фронте.

Херсонское направление

Враг нанёс удар по местам размещения пострадавших от прорыва плотины на границе с Крымом

В 5 утра Киев нанес удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow.

Наносились удары по крупному поселку Железный порт. Ракеты попали по отелю «Позитив». К сожалению есть погибшие и раненые. Как минимум одна женщина точно погибла. Люди могут быть под завалами.

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области сохраняется тяжелая ситуация: всего на обеих берегах Днепра затоплено более 600 км² суши, при этом почти 70% — на российской территории. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Алешках, Голой Пристани, Корсунке и других населенных пунктах ниже по течению. Тем не менее, гидрологи считают, что вода в ближайшие дни наконец должна медленно пойти на спад. На текущий момент известно о пяти погибших и более 60 пострадавших жителей. В зоне бедствия находятся около 20 тысяч человек.

В зоне затопления продолжают работать МЧС России — спасатели заявляют о затоплении более 14 тысяч домов и эвакуации 4 тысяч жителей. В работе задействовано около семисот спасателей и двести единиц техники. Пострадавшим с 12 июня начнут выплачивать материальную помощь.

В Роспотребнадзоре считают, что взятые после катастрофы пробы питьевой воды в Херсонской области пока соответствуют нормам. В регионе организован мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации.

Совет Федерации требует расследования теракта на Каховской ГЭС. Ситуация также находится на контроле у Президента России Владимира Путина и главы региона Сальдо.

Власти Украины ответили отказом на предложение президента Турции Реджепа Эрдогана созвать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения ГЭС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «игрой в поддавки с Россией».

Видео из Голой Пристани, левый берег Днепра. Город полностью затоплен.

Каховская ГЭС

Спутниковые снимки разлива Днепра. За счёт того, что нижняя часть плотины цела, удалось избежать катастрофы. Разрушение всей плотины смыло бы почти всю область. Справа белое пятно — это остатки последней пустыни Европы (Олешковская пустошь), по совместительству — природная бомба замедленного действия, которую вчера активировали украинцы.

Сватово — Кременная — Купянск. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 10.06.23:

▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.

▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа

▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.

▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.

▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.

▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.

▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.

▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

Основное из выводов американского Института изучения войны:

▪️ 9 июня украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на 4 участках фронта.

▪️В информационном пространстве сообщалось, что украинское контрнаступление провалилось после того, как российские войска уничтожили большое количество военной техники, предоставленной Западом.

▪️ В ночь с 8 на 9 июня российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по военным объектам Украины.

▪️Начальник Генерального штаба России обсудил вопросы расширения российско-китайского военного сотрудничества с начальником отдела Объединенного штаба Китая.

▪️ Российские войска ведут штурмовые действия южнее Кременной, в районе Артемовска и на линии Авдеевка-Донецк.

▪️ Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле 2023 года.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации (09.05.2023 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 💥 Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. 💥 В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий. ◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики. ◽️ На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. 💥 Кроме того, южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. ◽️ Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области. ◽️ Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680-ти украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции. ◽️ На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой народной республики. 💥 «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики. Вклинений в нашу оборону не допущено. ◽️ В ходе боев за сутки уничтожено до 410-ти украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б». 💥 Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. ◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30. 💥 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах. 💥 В районе города Дзержинск Донецкой народной республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. ◽️ В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны. 💥 Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. 💥 Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бабино Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. 💥 В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. ◽️ Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Огурцово, Ольшана Харьковской области, Житловка Луганской народной республики, Володино, Красногоровка Донецкой народной республики, Сладкая Балка Запорожской области, Братолюбовка, Песчаное и Васильевка Херсонской области.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 440 самолетов, 238 вертолетов, 4555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9798 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10838 единиц специальной военной автомобильной техники.

Активная карта местности «Сватово — Кременная — Купянск»

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Ранее на направлении Сватово — Кременная — ЗДЕСЬ .

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