Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 8 июня

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 08.06.23. Российские войска пытались атаковать у Белогоровки. При поддержке артиллерии вели штурмовые действия у Берестового. Под обстрелами позиции ВСУ в Новосёловском, Табаевке, Кисловке, Западном, Двуречной, Новомлынске и Фиголевке. Украинская армия била по российским подразделениям в Лимане Первом и Масютовке.

На направлении Кременная — Сватово оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В районах населённых пунктов Невское и Червонопоповка подразделениями группировки войск «Центр» сорвана ротация личного состава 66 механизированной бригады и 25 воздушно-десантной бригады украинских войск. Огнём артиллерийской батареи под управлением командира подразделения с позывным «Буря» в районе Серебрянского лесничества поражены позиции 67 механизированной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда типа РСЗО «Хаймерс» в районе Лисичанска, а также беспилотные летательные аппараты ВСУ в районе населенного пункта Кременная.

За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На направлении Купянск — ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Разведкой группировки войск «Запад» вскрыто перемещение военной техники 102-й отдельной бригады территориальной обороны. Огнём из гаубицы «Мста-С» под командованием начальника расчета сержанта Андрея Прохорова уничтожена одна БМП в районе Кисловки. Кроме того, в районе населённого пункта Роднянское огнём из РСЗО «Град» под командованием младшего сержанта Ивана Прозорова уничтожена вражеская реактивная установка «Град». Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, а также уничтожена одна ДРГ и два минометных расчета в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий. Средствами ПВО огнём из ЗРК «Тор» уничтожен разведывательный БпЛА «Эльф».

В течение суток на данном направлении уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. (Информация обновляется…)

Кременная — Сватово 8 июня

Кременная — Сватово — Купянск ранее:

Кременная — Сватово

На направлениии Сватово — Кременная штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трём группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявшим попытки вернуть утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении. На Сватовском направлении огнем артиллерии российской группировки поражены позиции 66-й механизированной бригады украинских войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия Д-30 и «Мста-Б», а также четыре грузовика подвоза боеприпасов противника. Зенитными ракетными комплексами уничтожены беспилотные летательные аппараты и снаряд РСЗО «Хаймерс» в районе населенного пункта Нововодяное.

Экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам противника в районах: Петровское, Невское, Торское. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.

Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Направление — Купянск

На направлении Купянск ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики. Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО «Град».

Атака ВС РФ в лесах у н.п. Кременная

Кадры сняты в ходе продолжающегося наступления в лесах на направлении Сватово — Кременная. Бойцы группировки «Центр» атаковали укрепленный пункт 58 омпбр ВСУ, уничтожив украинских нацистов. Захватив траншеи, наши парни закрепились на рубеже.

8.06.23 Сводки боевых действий СВО

Вчера украинские формирования пошли в наступление на Запорожском направлении. Ожесточенные бои шли на Ореховском участке, однако российским войскам удалось отбить почти все атаки противника. Столкновения по-прежнему продолжаются у села Лобковое юго-западнее Орехова.

По предварительным данным, бойцам ВС РФ удалось поразить «Ланцетом» редкую немецкую установку ЗРК IRIS-T. Если кадры объективного контроля подтвердят поражение машины, то это станет одной из самых результативных атак дрона данного типа с точки зрения соотношения его цены и стоимости пораженной цели.

В то же время в Херсонской области продолжается масштабное наводнение после разрушения Каховской ГЭС. Уровень воды снизился в Новой Каховке, однако населенные пункты внизу по течению Днепра по-прежнему почти полностью заполнены. В регионе работают МЧС РФ и российские волонтеры, помогающие мирному населению.

Параллельно с этим на ДнепроГЭС в Запорожье украинские власти открыли все четыре шлюза, массово сбросив воду вниз по Днепру, что может привести к превращению Херсонской области в болото.

▪️ На фоне обострения ситуации из-за разрушения Каховской ГЭС режим ЧС введен на территории Херсонской области. Несмотря на постепенное уменьшение количества воды в Новой Каховке, тяжелая обстановка сохраняется в населенных пунктах ниже по течению.

▪️ В Брянской области украинские формирования попытались атаковать трансформаторный завод в посёлке Суземка. Дрон произвел сброс боеприпаса, однако разрушений на предприятии удалось избежать.

▪️ Противник продолжает применять беспилотники для атак на приграничные районы Курской области. В селе Попово-Лежачи под удар попала электроподстанция: один человек получил ранения.

▪️ Украинские формирования в очередной раз нанесли артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам в Белгородской области. Под массированный огонь противника попал город Шебекино: повреждения получили жилые постройки и объекты инфраструктуры.

▪️ Одновременно с этим в приграничной зоне Белгородской области продолжают действовать украинские диверсанты. Под Новой Таволжанкой уничтожена группа пытавшаяся организовать эвакуацию брошенной во время неудачного наступления технику.

▪️ В районе Времьевского выступа ситуация стабилизировалась, украинские формирования, понесшие тяжелые потери, не ведут активных наступательных действий. Российские войска выдержали трехдневный натиск и полностью контролируют ситуацию на данном участке фронта.

▪️ На Запорожском направлении штурмовые группы ВСУ предприняли ряд атак на рубеже Орехов — Каменское. По предварительным данным, ни одна из них не увенчалась успехом: потеряв изрядное количество бронетехники, противник отошел на исходные позиции.

Артемовск (Бахмут)

К юго-западу от Бахмута российские войска предприняли попытку контратаки у Клещеевки. Успеха она не принесла. Украинская армия при поддержке артиллерии сумела занять несколько новых позиций на юго-западных подступах к самому городу. А вот к северо-западу от Бахмута ВСУ сумели прорваться к Берховке. Населённый пункт в «серой зоне». Таким образом, украинские войска стремятся выйти к участку трассы М-03 вблизи Парасковьевки. На этот же населённый пункт они наступают и со стороны Орехово-Васильевки.

Донецкий фронт

На угледарском участке российская артиллерия и авиация отработали по украинским подразделениям в Новополе, Времевке, Большой Новосёлке, Золотой Ниве, Пречистовке, Новоукраинке, Богоявленке и самом городе.

На донецком фронте Вооружённые Силы РФ вели штурмовые действия в Марьинке. Украинский гарнизон удержал позиции. ВСУ, в свою очередь, сумели продвинуться в районе Водяного. Встречные бои у Опытного.

Сейчас в Новодонецком завязался бой. Российские подразделения обороняют населенный пункт, а артиллеристы ведут огонь по районам продвижения формирований ВСУ.

Запорожское направление

Вчера в районе 10 утра две штурмовые группы 128 огшбр ВСУ на нескольких БТР М113 и двух бронеавтомобилях HMMMV провели разведку боем под Лобковое к юго-западу от Орехова. В результате завязавшегося боя при поддержке артиллерии украинские формирования потеряли как минимум один ББМ, а также более десятка человек. Остальные подразделения противника откатились на исходные рубежи. Спустя пару часов ВСУ ещё раз атаковали позиции в Лобковом. На этот раз штурмовую группу прикрывали два танка, зашедших в село с северной стороны. Сейчас в населенном пункте идёт бой.

Кроме того, отдельные формирования противника спустились вниз к населенному пункту Жеребянки, пытаясь выдавить российские войска из двух сел. На текущий момент столкновения продолжаются. При этом в Каменском и юго-восточнее от него отмечены скопления ВСУ. Скорее всего, украинское командование держит их в качестве резерва, готового выдвинуться для поддержки или закрепления на рубежах.

ВСУ задействовали в атаке на Запорожье до 120 единиц техники⚡️ Об этом сообщают источники проекта @wargonzo, детально знакомые с общей картиной сегодняшнего ночного боя на Запорожском направлении. После по-настоящему массированной арт-обработки (не для красного словца сказано, было действительно жестко — при участии «хайммерсов») на нашу линию обороны выдвинулись 4 колонны — в каждой из которых по 25/30 единиц техники. Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой по 4/5 танков — на/в остальной технике — пехота. Большая часть танков подорвалась на минных полях — тех, что были способны передвигаться дальше ждали наши ПТУРы. Да, неонацистам удалось пробиться к двум нашим позициям, которые до этого были просто в хлам развалены артой. Конечно, у нас есть потери, били, повторимся, плотно и жестко. Поэтому отдельным группам ВСУ удалось на них заскочить. Основная масса пехоты противника была рассеяна нашим ответным огнём. Какие-то танки пришлось буквально гонять в темноте по полям. Главное — бойцы Русской Армии не растерялись, повели себя максимально собрано и дали конкретный отпор. Противник разрозненно начал откатываться назад. Какие-то группы еще остаются у наших рубежей. Резюмируем ночь: наш оптимизм пока сдержан. Атаки и накаты техники возобновятся. Артиллерийский огонь, наверняка, усилится. Сломить мы себя не дали. Продавить тоже. Пацаны, отражавшие этот ночной контрнаступ — неоспоримые Герои. Узнайте больше: Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 7 июня Как появятся новые и достоверные подробности — сообщим вам первым! Говорить о том, что наступление захлебнулось пока рано. С места событий передают, что на направлении Орехов-Токмак пехота противника продолжает подходить и пытаться закрепиться.

По-прежнему по нашим позициям интенсивно работает вражеская артиллерия и танки. Наши войска держат оборону и не допускают прорыва фронта, уничтожая живую силу и технику противника. По информации с мест, нашим бойцам удалось подбить танк, похожий на «Леопард», но доподлинно идентифицировать уничтоженную технику пока невозможно. @wargonzo

ДОПОЛНЕНО — 9:30

Тяжелый бой идёт на первой линии обороны: героическая рота 6 часов сдерживает врага на Запорожском фронте Враг продолжает вводить резервы, всеми силами стремясь прорвать фронт на узком участке под г. Орехов в районе Работино. Командование ВСУ выбрало целью стык между двух ротных опорных пунктов, куда и давит всеми силами.

По окопам одной нашей роты из 291 полка враг 3 часа непрерывно вел огонь из всех видов вооружения, чтобы подавить наших, а затем пошёл в атаку. Парней поддерживают соседние роты, танкисты, бойцы 70 полка, спецназа и разведки. Тяжелый бой продолжается, очень активно работает артиллерия с обеих сторон.

Херсонское направление

▪️ Продолжается эвакуация жителей из прибрежных районов: местные власти отправили больше ста автобусов, а в безопасных местах подготовлена пять тысяч мест для размещения эвакуированных.

▪️ На правом берегу Днепра затоплены жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких населенных пунктах. Многие жители покидают районы самостоятельно, не дожидаясь эвакуационных автобусов.

▪️ В Днепропетровской области сохраняется тяжелая ситуация: местные спекулянты повысили цену на бутилированную воду вчетверо — до 200 гривен (440 рублей).

▪️ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с решительным осуждением разрушения Каховской ГЭС украинскими формированиями.

Каховская ГЭС

Спутниковые снимки разлива Днепра. За счёт того, что нижняя часть плотины цела, удалось избежать катастрофы. Разрушение всей плотины смыло бы почти всю область. Справа белое пятно — это остатки последней пустыни Европы (Олешковская пустошь), по совместительству — природная бомба замедленного действия, которую вчера активировали украинцы.

Местные жители публикуют видео из Новой Каховки, на которых видно, что вода продолжает уходить из населенного пункта. Однако обстановка в других населенных пунктах на берегу Днепра, куда вода прибывает вниз по течению, остается крайне тяжелой. В Алешках после пройденного пика затопления ожидается спад воды, однако поселок по-прежнему затоплен почти полностью. В Голой Пристани, Корсунках и других населенных пунктах ниже по реке ситуация также остается критической.

Тем временем на ДнепроГЭС в Запорожье, что находится выше по реке в Днепровском каскаде, украинские власти открыли все четыре шлюза, сбросив воду и еще сильнее усугубив последствия катастрофы.

▪️ Местные жители сообщают об обстрелах украинскими формированиями прибрежных населенных пунктов Херсонской области: на текущий момент информации о пострадавших не поступало.

▪️ В Сети распространяются кадры обрушения жилых домов, попавших в зону затопления как на левом, так и на правом берегу Днепра.

▪️ Совбез ООН провел заседание в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС полностью ушла под воду. Тем временем в Новой Каховке уровень воды поднялся уже на десять метров. На текущий момент продолжается эвакуация из населенных пунктов Корсунка, Днепряны и прилегающих территорий.

Украинские формирования беспрерывно проводят эвакуацию, по отходящим катерам противника ведут огонь наши артиллеристы.

Через 5 часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня, Киев объявил эвакуацию.

Около 16 000 человек проживают в зонах подтопления после разрушения Каховской ГЭС на подконтрольных Киеву территориях.

По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.

Ранее украинские власти уже объявили эвакуацию из районов правобережья: это села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабел.

Сватово — Кременная — Купянск. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 08.06.23:

▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.

▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа

▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.

▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.

▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.

▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.

▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.

▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

Основное из выводов американского Института изучения войны:

▪️ Российские войска продолжают наносить наземные удары в районе н.п. Кременная.

▪️ Российские силы продолжают ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

▪️ РосСМИ утверждают, что 7 июня ВСУ попытались нанести наземные удары по административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

▪️ Разрушение плотины Каховской ГЭС существенно меняет географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины.

▪️ Российские власти продолжают устанавливать программы патронажа между субъектами РФ и освобожденными территориями с целью их интеграции в состав России.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации (07.05.2023 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 💥 Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск. ◽️ В течение прошедших суток активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка. ◽️ Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено. ◽️ В ходе боев за сутки уничтожено до 415-ти украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». 💥 На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. ◽️ Кроме того, отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил. ◽️ В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж. ◽️ Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б». ◽️ В районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. 💥 На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». 💥 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах. ◽️ В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. ◽️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ. 💥 Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. ◽️ В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29. ◽️ За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». ◽️ Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Донецк, Верхнеторецкое, Горняк Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Кременная, Макеевка Луганской народной республики, Ильченково, Инженерное Запорожской области, Садовое и Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.

Активная карта местности «Сватово — Кременная — Купянск»

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Ранее на направлении Сватово — Кременная — ЗДЕСЬ .

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