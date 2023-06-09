Сватово — Кременная. Обстановка сегодня — 9 июня

Сватово — Кременная — Купянск — Оперативная обстановка сегодня 09.06.23. Хотя все основные события прошедшего и текущего дня сосредоточены на Запорожском направлении, ситуация на участке фронта Сватово — Кременная не менее напряженная.

На направлении н.п. Кременная в районах населённых пунктов Невское и Червонопоповка подразделениями группировки войск «Центр» сорвана ротация личного состава 66 механизированной бригады и 25 воздушно-десантной бригады украинских войск. Огнём артиллерийской батареи под управлением командира подразделения с позывным «Буря» в районе Серебрянского лесничества поражены позиции 67 механизированной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда типа РСЗО «Хаймерс» в районе Лисичанска, а также беспилотные летательные аппараты ВСУ в районе населенного пункта Кременная.

В ходе боевых действий на направлении Купянск военнослужащие подразделений специального назначения группировки войск «Запад» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие. Расчёт РСЗО «Град» под командованием сержанта Григория Сазонова уничтожил три боевых бронированных машины «Козак» в ходе попытки ротации подразделений 103 ОБр ТерО в районе сел Кисловка и Новая Тарасовка. Кроме того, огнём из РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по воинскому эшелону с военной техникой на ж/д станции Балаклея. Уничтожен вагон с боеприпасами и пятнадцать грузовых автомобилей.Подразделения РХБ защиты огнём из ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по скоплению живой силы в укрытии в районе населенного пункта Новоселовское. Средствами ПВО огнём из ЗРК «Тор» уничтожен разведывательный БпЛА «Эльф».

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Кременная — Сватово 9 июня

Кременная — Сватово — Купянск ранее:

Кременная — Сватово

На направлении Кременная — Сватово оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В районах населённых пунктов Невское и Червонопоповка подразделениями группировки войск «Центр» сорвана ротация личного состава 66 механизированной бригады и 25 воздушно-десантной бригады украинских войск. Огнём артиллерийской батареи под управлением командира подразделения с позывным «Буря» в районе Серебрянского лесничества поражены позиции 67 механизированной бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда типа РСЗО «Хаймерс» в районе Лисичанска, а также беспилотные летательные аппараты ВСУ в районе населенного пункта Кременная.

За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Направление Купянск

На направлении Купянск — ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Атака ВС РФ в лесах у н.п. Кременная

Кадры сняты в ходе продолжающегося наступления в лесах на направлении Сватово — Кременная. Бойцы группировки «Центр» атаковали укрепленный пункт 58 омпбр ВСУ, уничтожив украинских нацистов. Захватив траншеи, наши парни закрепились на рубеже.

9.06.23 Сводки боевых действий СВО

С самой ночи украинские формирования пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на Ореховском участке. Благодаря грамотным действиям обороняющихся и преимуществу в воздухе подразделения ВСУ потеряли более 40 единиц бронетехники, в том числе не менее четырех танков Leopard 2A4.

Несмотря на провал украинского наступления, расслабляться рано: противник только начинает всерьёз атаковать на Запорожском направлении. Кроме того, удар следует ожидать и на других участках фронта.

После подрыва украинской стороной Каховской ГЭС В Херсонской области сохраняется тяжёлая ситуация, больше всего пострадало российское левобережье Днепра. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Алешках, Голой Пристани и Корсунке.

Вечером ВКС РФ нанесли ракетный удар по расположению ВСУ в Умани в Черкасской области. По предварительной информации, одной из поражённых целей стал украинский ЗРК С-300.

▪️ Украинские формирования предприняли попытку ракетного удара по Белгороду. Две воздушные цели перехвачены расчетами ПВО. В результате детонации повреждено остекление жилых домов и линии электропередачи.

▪️ ВСУ продолжают вести регулярные обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области. В результате удара по селам Вязовое и Староселье ранение получил один человек.

▪️ Киевский режим вновь нанес удар крылатыми ракетами Storm Shadow столице Луганской Народной Республики. Всего в городе прозвучало несколько взрывов. Целью удара стала территория тепловозостроительного завода.

▪️ К северу и югу от Бахмута ВСУ вновь предприняли ряд атак в районе Берховского водохранилища и Клещеевки. Все попытки вклиниться в российскую оборону закончились неудачно, но ситуация на участке остается достаточно напряженной.

▪️ Сложная обстановка сохраняется на Запорожском направлении, где в течение суток ВСУ предприняли ряд самоубийственных атак в районе Орехова. Российские войска с честью отразили удар, не позволив противнику добиться каких-либо серьезных успехов.

▪️ В Херсонской области продолжается гуманитарная катастрофа, вызванная разрушением дамбы Каховской ГЭС. В зоне затопления оказались более четырнадцати тысяч жилых домов, более четырех тысяч человек уже эвакуировано.

▪️ Наиболее критическая ситуация складывается в Алешках и Голой Пристани, где уровень воды до сих пор не спадает. При этом украинские формирования ведут обстрелы эвакуационных пунктов, на одном из которых погибло два человека, в том числе беременная женщина.

Артемовск (Бахмут)

К юго-западу от Бахмута украинская армия сумела продвинуться к Клещеевке. ВС РФ после артударов пытались контратаковать у Ивановского. Без успеха. К юго-западу от Бахмута ВСУ вели штурмовые действия в районе Берховки и Дубово-Васильевки. А подразделения Вооружённых Сил РФ при поддержке артиллерии пытались продвинуться к Весёлому. Под обстрелами позиции украинских войск в Белой Горе, Александро-Шультине, Ступочках, Богдановке, Григоровке, Васюковке, Никифоровке, Роздоловке, Звановке, Ивано-Дарьевке, Спорном, Верхнекаменском и Северске.

Несмотря на потери, ВСУ наращивают усилия, пытаясь продвинуться на флангах у Артёмовска (Бахмута) в направлении Берховки и Клещеевки. ВСУ атакуют российские войска в лесопосадке южнее Берховского водохранилища, стремясь увеличить серую зону.

С российской стороны продолжается переброска подкрепления и контратаки юго-западнее Берховки, признают киевские военные аналитики. Российские резервы, переброшенные из Прасковиевки после прорыва ВСУ, дали возможность вернуть ранее утраченные позиции.

Украинские войска также атакуют к западу от н. п. Ягодное и пытаются занять позиции в районе железной дороги, чтобы расширить плацдарм. ВСУ ведут наступательные действия, стремясь улучшить своё тактическое положение западнее канала Северский Донец — Донбасс, атакуя опорные пункты ВС РФ. ВСУ атакуют опорные пункты в направлении Клещеевки.

Российские войска контратаковали и смогли продвинуться вдоль лесополосы у канала в северном направлении. Бои не прекращаются.

С российской стороны продолжается переброска подкреплений для стабилизации ситуации. Ожесточённые бои на флангах Артёмовска продолжаются.

Тяжёлые бои на северном фланге Артёмовска (Бахмута) не прекращаются. Так, бронегруппа ВСУ на БМП и танках пошла в атаку в районе Берховского водохранилища, фрагмент этого боя на видео с БПЛА. В ходе попытки ВСУ атаковать наши позиции бойцы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота встретили врага огнём, уничтожив ПТУРом две бронемашины вместе с пехотой, танк также был подбит, но смог уползти. Враг совсем не жалеет броню, солдат и боеприпасы в попытках пробить фланги, бои идут не переставая.

«Фланговая мясорубка»: 200 бригада сжигает наступающую бронетехнику и пехоту ВСУ

Донецкий фронт

На донецком фронте ВСУ пытаются контратаковать в Марьинке. В свою очередь, подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии возобновили штурмовые действия у Первомайского, на юго-западных подступах к Авдеевке и в районе Северного (населённый пункт к северо-западу от Горловки). Последний из перечисленных участков стал новым активным направлением действий российских войск. Под обстрелами позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, Максимильяновке, Остром, городе Красногоровка, Карловке, Степном (не путать с одноимённым пунктом вблизи линии соприкосновения на запорожском направлении), Бердычах и Торецке. Украинская армия наносила удары по Донецку, Опытному и Горловке.

Запорожское направление

Обстановка по Запорожью на сегодня 10:00 по мск.

В течение ночи ВСУ вводили в бой десятки единиц бронетехники, бросая на штурмы под г. Орехов в районе Работино-Вербовое. Вторые сутки атаки противника отражают бойцы 291 полка, при поддержке 70 полка, разведки, спецназа, лётчиков и артиллеристов. Враг смог зацепиться за передовые окопы, пытается закрепиться, несёт потери, но постоянно вводит в бой новые силы. На одном из участков у Работино наши отошли на запасные позиции, враг пытается давить дальше. По наступающим силам продолжает активно работать армейская авиация: бомбардировщики и боевые вертолеты наносят удары, уничтожая подходящие резервы. Наша артиллерия с вечера постоянно наносит огневое поражение, уничтожая бронетехнику и пехоту ВСУ. Тяжелейшие бои продолжаются, ситуация крайне напряженная, но наши держатся, ПРОРЫВА ФРОНТА НЕТ.

Несмотря на плотность огня и количество задействованых сил и средств, каких-то значимых тактических успехов ему добиться не удалось. По сообщениям источников проекта @wargonzo с Запорожского направления, противник смог зацепиться за передние позиции наших войск на направлении Орехов-Работино. Идет бой. Удалось выбить неонацистов из населенного пункта Лобковое. Посёлок в данный момент находится в серой зоне, работает вражеская артиллерия. В населённом пункте сходятся две дороги. Оперативного значения они, правда, не имеют. Российская артиллерия и авиация наносили удары по украинским подразделениям в Степном, Малых Щербаках, Щербаках, Новоандреевке, Орехове, Новоданиловке, Малой Токмачке и Белогорье. ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску.

На угледарском участке ВСУ вели штурмовые действия в районе Нескучного. Под обстрелами позиции ВСУ во Времевке, Золотой Ниве, Шахтёрском, Пречистовке и Угледаре.

Дополнено — 13:30

Вот уже более суток идут интенсивные бои на рубеже Работино — Вербовое. Штурмовые группы 65 омбр ВСУ с глубокой ночи пытаются прорвать оборону 291 полка ВС РФ. Украинские формирования сконцентрировали усилия конкретно на одном участке, посылая резервы и живую силу для захвата одного опорного пункта. Из-за этого бойцы ВС РФ отошли на запасные позиции. Однако после этого по противнику, который пытался закрепиться на взятых рубежах, отработала артиллерия и авиация. В итоге ВСУ отступили с большими потерями.

Ближе к утру противник силами 65 омбр возобновил атаки на Работино. Одновременно бронегруппа 47 омбр на танках Leopard 2A4 и БМП Bradley начали штурм опорных пунктов между Работино и Вербовым. Ударная группа 65 омбр смогла выдавить российские подразделения с первой позиции: на данный момент по украинским формированием активно работает артиллерия. Правее военнослужащие ВС РФ уничтожили один танк «Леопард» и три «Брэдли», выбив силы 47 омбр на исходные рубежи.

У Каменского ВСУ попытались окопаться в селе Лобковое, подтянув туда бронетехнику. Разведгруппы ВС РФ обнаружили скопление противника и вызвали на него огонь. В итоге 2 рота 128 огшбр отступила, а само Лобковое снова оказалось в «серой зоне».

Всего по предварительным подсчетам, за несколько дней боев на Запорожском направлении российская армия уничтожила 45 танков и 42 других бронемашин противника.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

Практически с полуночи вчерашнего дня украинские формирования пытаются прорваться через оборону 70 и 291 полка 42 мсд и 22 бригады спецназа ВС РФ на рубеже Работино — Вербовое. За все это время ВСУ смогли лишь немного продвинуться, заняв тактическую высоту на рубеже. В результате подразделения ВСУ потеряли более 40 единиц бронетехники, включая несколько танков Leopard 2A4. Благодаря грамотно выстроенной обороне и минированию подступов украинские механизированные подразделения в большинстве не смогли даже подойти к первой линии российской армии.

В боях к югу от Малой Токмачки участвовали силы 65 механизированной бригады, а также новой 47 омбр из состава 9 армейского корпуса. Для осложнения снабжения группировки ВС РФ украинские формирования приступили к минированию путей магнитными минами DM-31.

Единственным участком, где ВСУ смогли продвинуться, является Лобковое. Там сохраняется присутствие противника, откуда штурмовые группы 128 огшбр пытаются атаковать позиции ВС РФ у села Жеребянки. На текущий момент ВСУ понесли огромные потери в личном составе и технике, однако у группировки ВСУ по-прежнему есть боеготовые резервы, включая соединения 9 и 10 армейских корпусов, а также десантные формирования в составе тактической группы «Марун».

ВСУ задействовали в атаке на Запорожье до 120 единиц техники⚡️ Об этом сообщают источники проекта @wargonzo, детально знакомые с общей картиной сегодняшнего ночного боя на Запорожском направлении. После по-настоящему массированной арт-обработки (не для красного словца сказано, было действительно жестко — при участии «хайммерсов») на нашу линию обороны выдвинулись 4 колонны — в каждой из которых по 25/30 единиц техники. Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой по 4/5 танков — на/в остальной технике — пехота. Большая часть танков подорвалась на минных полях — тех, что были способны передвигаться дальше ждали наши ПТУРы. Да, неонацистам удалось пробиться к двум нашим позициям, которые до этого были просто в хлам развалены артой. Конечно, у нас есть потери, били, повторимся, плотно и жестко. Поэтому отдельным группам ВСУ удалось на них заскочить. Основная масса пехоты противника была рассеяна нашим ответным огнём. Какие-то танки пришлось буквально гонять в темноте по полям. Главное — бойцы Русской Армии не растерялись, повели себя максимально собрано и дали конкретный отпор. Противник разрозненно начал откатываться назад. Какие-то группы еще остаются у наших рубежей. Резюмируем ночь: наш оптимизм пока сдержан. Атаки и накаты техники возобновятся. Артиллерийский огонь, наверняка, усилится. Сломить мы себя не дали. Продавить тоже. Пацаны, отражавшие этот ночной контрнаступ — неоспоримые Герои. Как появятся новые и достоверные подробности — сообщим вам первым! Говорить о том, что наступление захлебнулось пока рано. С места событий передают, что на направлении Орехов-Токмак пехота противника продолжает подходить и пытаться закрепиться.

По-прежнему по нашим позициям интенсивно работает вражеская артиллерия и танки. Наши войска держат оборону и не допускают прорыва фронта, уничтожая живую силу и технику противника. По информации с мест, нашим бойцам удалось подбить танк, похожий на «Леопард», но доподлинно идентифицировать уничтоженную технику пока невозможно. @wargonzo

Херсонское направление

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области сохраняется тяжелая ситуация: всего на обеих берегах Днепра затоплено более 600 км² суши, при этом почти 70% — на российской территории. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Алешках, Голой Пристани, Корсунке и других населенных пунктах ниже по течению. Тем не менее, гидрологи считают, что вода в ближайшие дни наконец должна медленно пойти на спад. На текущий момент известно о пяти погибших и более 60 пострадавших жителей. В зоне бедствия находятся около 20 тысяч человек.

В зоне затопления продолжают работать МЧС России — спасатели заявляют о затоплении более 14 тысяч домов и эвакуации 4 тысяч жителей. В работе задействовано около семисот спасателей и двести единиц техники. Пострадавшим с 12 июня начнут выплачивать материальную помощь.

В Роспотребнадзоре считают, что взятые после катастрофы пробы питьевой воды в Херсонской области пока соответствуют нормам. В регионе организован мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации.

Совет Федерации требует расследования теракта на Каховской ГЭС. Ситуация также находится на контроле у Президента России Владимира Путина и главы региона Сальдо.

Власти Украины ответили отказом на предложение президента Турции Реджепа Эрдогана созвать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения ГЭС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это «игрой в поддавки с Россией».

Видео из Голой Пристани, левый берег Днепра. Город полностью затоплен.

Каховская ГЭС

Спутниковые снимки разлива Днепра. За счёт того, что нижняя часть плотины цела, удалось избежать катастрофы. Разрушение всей плотины смыло бы почти всю область. Справа белое пятно — это остатки последней пустыни Европы (Олешковская пустошь), по совместительству — природная бомба замедленного действия, которую вчера активировали украинцы.

Местные жители публикуют видео из Новой Каховки, на которых видно, что вода продолжает уходить из населенного пункта. Однако обстановка в других населенных пунктах на берегу Днепра, куда вода прибывает вниз по течению, остается крайне тяжелой. В Алешках после пройденного пика затопления ожидается спад воды, однако поселок по-прежнему затоплен почти полностью. В Голой Пристани, Корсунках и других населенных пунктах ниже по реке ситуация также остается критической.

Сватово — Кременная — Купянск. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выходят на боевые позиции

Что говорит противник — главное из сводки генштаба ВСУ 09.06.23:

▪️ Российские войска продолжают атаки на флангах в районе (Артёмовска) Бахмута. Кроме того, армия РФ начала наступление в районе Угледара, также идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

▪️ В Киеве утверждают, что за сутки в Донбассе на позиции украинских подразделений в общей сложности было 19 российских атак.

▪️ ВС РФ сосредотачивают основные усилия на Кременная — Сватово, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки совершив 55 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

▪️ На направлении н.п. Купянск ВС РФ вели наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), под авиаударами ВКС и артиллерии 16 районов. им0щноа

▪️ На направлении Кременная — Сватово армия России при поддержке авиации вела наступательные действия в районе Белогоровки ЛНР.

▪️ На Марьинском направлении россияне совершили многочисленные атаки в районе г. Марьинка, нанесли авиаудар у Красногоровки.

▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ продолжают массированные авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Водяному и другим районам.

▪️ На Шахтерском направлении в течение суток россияне нанесли авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки.

▪️ На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, наносят удары авиацией и артиллерией.

▪️ На Северском и Слобожанском направлениях армия России совершила минометные и артиллерийские обстрелы районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

▪️ На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Продолжается перемещение российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

Основное из выводов американского Института изучения войны:

▪️ Один из официальных лиц США назвал CNN потери, в том числе американские БТРы MRAP, «значительными».

▪️ По данным официальных лиц, ВСУ удалось потеснить часть российских сил в районе Бахмута, но на юге Украины, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами россияне, оказали «ожесточенное сопротивление», врывшись в оборонительные рубежи, которые на некоторых участках имеют несколько уровней глубины и защищены минными полями, которые нанесли тяжелый урон украинской бронетехнике.

▪️ Оба официальных лица США говорят, что потери не повлияют на более крупное запланированное украинское контрнаступление.

▪️ Официальные лица США и Европы ожидали, что контрнаступление займет время и подвергнет высокому риску личный состав войск и оружие, в том числе системы, поставленные Западом.

▪️ Российские войска продолжают наносить наземные удары в районе н.п. Кременная.

▪️ Российские силы продолжают ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

▪️ РосСМИ утверждают, что 7 июня ВСУ попытались нанести наземные удары по административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

▪️ Разрушение плотины Каховской ГЭС существенно меняет географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины.

▪️ Российские власти продолжают устанавливать программы патронажа между субъектами РФ и освобожденными территориями с целью их интеграции в состав России.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации (08.05.2023 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 💥 Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск. ◽️ В течение прошедших суток активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка. ◽️ Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено. ◽️ В ходе боев за сутки уничтожено до 415-ти украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». 💥 На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. ◽️ Кроме того, отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил. ◽️ В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж. ◽️ Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б». ◽️ В районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. 💥 На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». 💥 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах. ◽️ В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. ◽️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ. 💥 Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. ◽️ В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29. ◽️ За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». ◽️ Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Донецк, Верхнеторецкое, Горняк Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Кременная, Макеевка Луганской народной республики, Ильченково, Инженерное Запорожской области, Садовое и Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10771 единица специальной военной автомобильной техники.

Активная карта местности «Сватово — Кременная — Купянск»

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Ранее на направлении Сватово — Кременная — ЗДЕСЬ .

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