Светлым и ярким поможет сделать ваш бизнес компания LedexPro

Одна из самых популярных и эффективных – световая реклама. Неоновые огни заполонили города еще с начала ХХ века. Традиции, умноженные на современные оригинальные и динамичные решения, помогут осветить любые начинания в бизнесе и вывести их на лидирующие, яркие позиции. С чего начать? Переходим по ссылке https://ledexpro.ru/ на сайт компании LedexPro.

Заблудиться – невозможно, навигация – ясная, разделы – удобные, предложения и услуги – четкие. Здесь практикуют комплексные решения для световой рекламы.

Что будем заказывать? Выбор – разнообразный и нетривиальный: лайтбоксы и светодиодные панели, медиа-экраны и светильники, прожекторы и светильники. Профессионалы LedexPro предлагают индивидуальный подход и креативные решения, связанные со светом и цветом, акцентами и полутонами в вашей рекламе. В их активе опыт работы, заслуженные отзывы, громкие проекты и комплектующие самого высокого качества.

Даже привычные в современных общественных пространствах световые рекламные панели (лайтбоксы) здесь предлагают не просто односторонние и двусторонние, но и различного дизайна и исполнения. Обратите внимание на панели из закаленного стекла. Двухмиллиметровая толщина и нанесенная шелкографическая маска делают его не только прочным, устойчивым к механическим повреждениям, но и универсальным «полотном», которое можно раскрасить в любой цвет (стандарта RAL).

Поражает своими характеристиками световая панель Big Outdoor. Это, действительно, реклама с размахом. И дело не только в размерах, материалах. Интересен подход не как к элементу интерьера, внешнего оформления, с функционалом привлечения внимания. В Big Outdoor продуманы все мелочи, это самостоятельная конструкция с массой достоинств: прочностью, устойчивостью к перепадам температур, защитой от осадков, яркими, но экономичными светодиодами, удобными уплотнителями и отражателями, возможностью быстрой смены постеров. Размещенный как на улице, так и внутри помещения такой двусторонний лайтбокс будет привлекать всеобщее внимание. Впрочем, на этом и построен рынок световой рекламы. Или привлечение внимания, или… тушите огни.

Мы уже говорили об индивидуальном подходе к каждому клиенту компании LedexPro. Он неизбежно рождает креативные, оригинальные решения, нацеленные на эффективность рекламы. Конечно, это обсуждается с менеджерами и дизайерами, но обратите внимание на интересные предложения, акцентирующие подачу визуальной информации. Например, «матрицу» — настенные панно, световые стены, ниши с торцевой подсветкой, фальш-окна (как настенные, так и потолочные). Хай-тек и футуризм объединены в таких решениях геометрией и стилем.

Световая реклама должна быть стильной. «Горящие буквы» и светящиеся фото остались в прошлом веке. Современный бизнес требует современных решений, оригинального и яркого освещения. В этом на все сто процентов разбираются в компании LedexPro. Знакомьтесь с сайтом, изучайте прайс и не забудьте заказать обратный звонок. Обычно с этого и начинается история успеха. И рекламы, и бизнеса.

иллюстрации: компания LedexPro