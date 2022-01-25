Свежий список ограничений: где в России могут потребовать ПЦР-тест или сертификат о вакцинации

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Приведённые ограничения распространяются на тех, кто перемещается между регионами, а для иностранных граждан и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения. Данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Список актуализирован 24 января, — отмечают аналитики сервиса.

Москва. Для посещения учреждений культуры и искусства, некоторых мероприятий необходим QR-код, сертификат переболевшего или тест ПЦР. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Санкт-Петербург. Заселение в отели возможно только с QR-кодом. Для посещения ТЦ, мест общепита, учреждений культуры и искусства и некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего.

Севастополь. Отменены QR-коды для заселения в гостиницы. Режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Адыгея. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, массовых мероприятий, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код, сертификат переболевшего или ПЦР-тест. Тест ПЦР не нужен детям до 16 лет. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Алтай. Для заселения в отели, посещения театров, музеев, библиотек, кафе и спортивных учреждений необходим QR-код или сертификат переболевшего или ПЦР. Прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.

Алтайский край. Для заселения в отели, посещения театров, музеев, библиотек, кафе и спортивных учреждений необходим QR-код или тест ПЦР. Режим самоизоляции для непривитых людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Приостановлено проведение досуговых массовых мероприятий.

Амурская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы необходим QR-код, сертификат переболевшего или ПЦР. Режим самоизоляции для непривитых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Архангельская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код, сертификат переболевшего или тест ПЦР. Иностранцы, прибывающие с целью работы, должны проходить 14-дневный карантин.

Астраханская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего. Самоизоляция обязательна для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Башкортостан. Для посещения некоторых заведений, магазинов, санаториев, публичных мест, поездок на междугородних автобусах и поезде «Орлан» необходим документ с QR-кодом: сертификат вакцинации или отрицательный тест ПЦР не старше 3 дней или справка о перенесённом COVID-19 не старше 6 месяцев.

Белгородская область. Для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код, сертификат переболевшего или тест ПЦР. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Брянская область. Посещение некоторых общественных мест и заведений, а также заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода или теста ПЦР. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Бурятия. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего. Для прибывших в регион на работу — карантин или тест ПЦР. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Владимирская область. Заселение в отели и посещение некоторых общественных мест возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесённом COVID-19.

Волгоградская область. Для посещения кафе, спортивных и культурных заведений необходим QR-код. Для покупки билета и поездки на междугороднем автобусе нужен QR-код или ПЦР-тест или документ о перенесённом коронавирусе. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет. Для иностранцев, прибывших с целью работы, – самоизоляция 14 дней.

Вологодская область. Посещение мест общественного питания, спортивных организаций и организаций культуры возможно только при предъявлении QR-кода.

Воронежская область. Для заселения в гостиницы необходим ПЦР-тест. Посещение спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов, зоопарков и океанариумов, музеев, кинотеатров, театров, санаториев возможно только при предъявлении QR-кода или теста ПЦР. Режим самоизоляции лицам старше 60 лет лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Дагестан. Необходим QR-код или тест ПЦР для посещения спортивных, просветительских и культурных мероприятий, театров, кино, цирков, спортивных объектов, аквапарков, заведений сферы услуг, ТЦ, а также для заселения в гостиницы. Режим самоизоляции для непривитых лиц старше 60 лет.

Еврейская автономная область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего, или медотвод. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Забайкальский край. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, ТЦ и непродовольственных магазинов необходим QR-код вакцинации или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ивановская область. Для посещения музеев, филармоний, кинотеатров, ТЦ и массовых мероприятий необходим QR-код или тест ПЦР или справка о наличии антител. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Ингушетия. Для посещения официальных мероприятий, в том числе культурных и спортивных, а также для заселения в гостиницы необходим ПЦР-тест или сертификат вакцинации или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Иркутская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Кабардино-Балкария. Для посещения общепита, объектов культуры и сферы услуг, а также заселения в отели необходим QR-код или тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 48 часов. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Калининградская область. Для посещения некоторых магазинов, спортивных организаций, культурных заведений, кафе, ресторанов и ТЦ, а также для заселения в гостиницы необходим QR-код или ПЦР. Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Калмыкия. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, массовых мероприятий необходим QR-код или сертификат переболевшего.

Калужская область. Режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Камчатский край. Для заселения в гостиницы нужен QR-код или справка переболевшего, или справка о медотводе. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства и некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Карачаево-Черкесия. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего, или медотвод. Прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Карелия. Для заселения в отели необходим сертификат вакцинации или ПЦР-тест. Для посещения общественных мест и массовых мероприятий обязателен QR-код или тест ПЦР.

Кемеровская область. Для посещения некоторых заведений необходим QR-код. Других ограничительных мер для прибывших из других регионов нет.

Кировская область. Для посещения некоторых общественных мест и массовых мероприятий, а также заселения в гостиницы нужен QR-код.

Республика Коми. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Приостановлено проведение некоторых массовых мероприятий. Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции.

Костромская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Краснодарский край. Заселяться в отели могут только вакцинированные и официально переболевшие туристы. В регионе действует режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Красноярский край. Для посещения мест общепита, ТРЦ, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Прибывающим в Норильск и Дудинку требуется сдать ПЦР-тест.

Курганская область. Отменены QR-коды до 1 февраля. Режим самоизоляции для людей старше 60 и лиц с хроническими заболеваниями.

Курская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего, или медотвод.

Ленинградская область. Для посещения мест общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего, или ПЦР. Режим самоизоляции обязателен для лиц старше 65 лет, рекомендован лицам с хроническими заболеваниями.

Липецкая область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг и заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Магаданская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг и массовых мероприятий необходим QR-код или сертификат переболевшего. Прибывшие из других регионов с целью работы должны соблюдать самоизоляцию. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Марий Эл. Для посещения общественного питания, учреждения культуры и искусства, организации сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего, или ПЦР. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Мордовия. Для посещения организаций общественного питания, учреждения культуры и искусства, организации сферы услуг и массовых мероприятий и экскурсий необходим QR-код или сертификат переболевшего. Иностранцам, прибывшим с целью работы, нужно соблюдать 14-дневный карантин. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Московская область. В ряде населённых пунктов для посещения кафе, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Приостановлена работа некоторых общественных заведений.

Мурманская область. Для посещения организаций общественного питания, учреждения культуры и искусства, организации сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего, или ПЦР, а для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ненецкий автономный округ. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Прибывшим из других регионов с целью работы нужно иметь тест ПЦР-тест. Режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывающие на территорию Ненецкого автономного округа, обязаны предоставить на пунктах контроля аэропорта г. Нарьян-Мара, посадочных площадок с. Нижняя Пеша, с. Ома, с. Несь, на причалах в г. Нарьян-Маре: ПЦР или справку о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19.

Нижегородская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Новгородская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего. Обязательный режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, рекомендованный для лиц с хроническими заболеваниями.

Новосибирская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции.

Омская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Оренбургская область. Для посещения некоторых заведений и массовых мероприятий необходим QR-код. Прибывающим, кроме привитых, нужно сдать ПЦР-тест в течение 48 часов. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Иностранным гражданам, въезжающим на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, требуется тест ПЦР или самоизоляция до отрицательного результата COVID-19.

Орловская область. До 28 февраля для посещения учреждений культуры и искусства, культурно-массовых и спортивных мероприятий требуется QR-код или тест ПЦР или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет. Приостановлено проведение массовых мероприятий и работа некоторых заведений.

Пензенская область. Для посещения массовых мероприятий и учреждений культуры и искусства QR-код или сертификат переболевшего, или медотвод. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Пермский край. Необходим QR-код для посещения общепита и культурно-досуговых учреждений.14-дневный карантин для иностранцев и граждан, прибывающих в Пермский край на учёбу или работу. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Приморский край. Для посещения организаций общественного питания, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Прибывшим в регион необходимо сообщить о себе. Для граждан старше 60 лет обязателен режим самоизоляции.

Псковская область. Для заселения в отели нужно иметь сертификат вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе или ПЦР-тест. Для посещения некоторых заведений общепита и массовых мероприятий необходим QR-код. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Крым. Для посещения ресторанов и кафе, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров, музеев и других общественных учреждений, а также для заселения в гостиницу, пеших и автобусных экскурсий необходимо предоставить QR-код вакцинации или ПЦР-тест или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет.

Ростовская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего xили ПЦР. Тем, кто выезжал в другой регион на 72 часа и более, по приезде нужно сделать тест ПЦР и находиться на самоизоляции до получения результата.

Рязанская область. Для посещения организаций общественного питания, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Самарская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Саратовская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего или медотвод. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Запрещено проводить некоторые массовые мероприятия.

Республика Саха (Якутия). Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Прибывшим в регион с целью работы нужен QR-код. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Сахалинская область. При проведении массовых мероприятий действуют санитарно-эпидемиологические требования. Нет ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Свердловская область. Для посещения учреждений культуры и искусства, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, госучреждения региона, а также в дома отдыха и санатории необходим QR-код. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Северная Осетия – Алания. Для посещения организаций общественного питания, учреждения культуры и искусства, некоторые организации сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего, или ПЦР.

Смоленская область. Для посещения некоторых общественных заведений и заселения в отели необходим QR-код. Прибывшим из других регионов нужно сообщить о себе и иметь тест ПЦР или соблюдать самоизоляцию 14 дней. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ставропольский край. С 1 февраля для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг будет необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Приостановлена работа некоторых заведений. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Тамбовская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Татарстан. Гражданам от 18 лет для посещения кафе, ТЦ, спортивных центров, аквапарков, кинотеатров, массовых мероприятий нужен QR-код. QR-код необходим для поездок в общественном транспорте и для покупки на вокзалах билетов на пригородные и межмуниципальные рейсы.

Тверская область. Ограничительных мер нет. Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Томская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Приостановлено проведение некоторых массовых мероприятий и работа некоторых заведений. Прибывшие в регион должны сообщить о себе.

Республика Тыва. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Тульская область. Для посещения учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, различных мероприятий, а также для заселения в гостиницы и пансионаты нужен QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. При посещении фитнес-центров, бассейнов и других спортивных объектов, кафе и ресторанов предъявлять QR-код до 1 февраля не требуется.

Тюменская область. С 1 февраля 2022 г. для входа в ТЦ будет требоваться QR-код. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, санаториев и пансионатов необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. До 1 марта 2022 г. приостановлено бронирование мест и заселение в пансионаты, дома отдыха, профилактории, кроме командированных.

Удмуртская Республика. Для посещения некоторых заведений требуется QR-код. Для заселения в гостиницы необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ульяновская область. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

Хабаровский край. Введены ограничения на въезд в некоторые районы. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, некоторых организаций сферы услуг, а также для заселения в гостиницы и санатории необходим QR-код или сертификат переболевшего, или тест ПЦР. Массовые мероприятия проводятся с ограничениями. Введён QR-код для авиарейсов из региона и обратно.

Республика Хакасия. Для посещения организаций общепита и сферы услуг, а также для заселения в гостиницы необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ханты-Мансийский автономный округ. Приостановлена работа некоторых заведений. Посещение некоторых общественных заведений возможно только при предъявлении QR-кода.

Челябинская область. Для посещения массовых мероприятий, мест общепита, заведений сферы услуг, санаториев, вокзалов, аэропортов и ТЦ необходим QR-код. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Чеченская республика. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг необходим QR-код или сертификат переболевшего. Заселение в отели возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.

Республика Чувашия. Для посещения заведений общепита и сферы услуг, а также заселения в гостиницы необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Чукотский автономный округ. Посещение некоторых мероприятий возможно при наличии QR-кода. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Прибывшие в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Для посещения общепита, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется тест ПЦР или сертификат о вакцинации. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ярославская область. Для посещения организаций общественного питания, учреждений культуры и искусства, организаций сферы услуг, а также заселения в гостиницы и пансионаты необходим QR-код или сертификат переболевшего. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

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