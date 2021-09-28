Сводка ДТП на дорогах Севастополя за прошедшую неделю

Госавтоинспекция информирует.

За прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили различные травмы, в том числе 15-летняя школьница. Девочка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и водитель не предоставил ей преимущество.

Сотрудники ГИБДД выявили 385 административных правонарушений, в том числе 25 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 7 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 13 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД,12 нарушили правила перевозки детей в салоне автомобиля, — отметили в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут на дорогах Севастополя профилактические мероприятия «Бахус», «Маячок», «Перевозчик» и «Розыск».