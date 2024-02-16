Свыше 380 тысяч крымчан получили (получат) матпомощь из-за ноябрьского разгула стихии

К марту деньги должны получить все пострадавшие.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинформировал о расширении зоны чрезвычайной ситуации, возникшей в результате стихии в ноябре 2023 года. По его словам, решение скорректировать границы зоны ЧС принято после отработки всех спорных вопросов, заявленных в обращениях пострадавших от непогоды граждан, у которых отсутствовало электроснабжение более суток подряд.

Границы были скорректированы в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском и Симферопольском районах, а также в городах Саки и Симферополь. Корректировки вносятся с тем, чтобы отразить справедливую ситуацию, сложившуюся в Республике 26 ноября прошлого года, – сообщил Глава Крыма.

В результате еще 16,5 тыс. крымчан смогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Общее число положительных решений по Республике Крым составило 380 926.

По словам председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, дополнительные бюджетные средства на компенсации будут выделены в полном объеме, а работу по выплатам в целом планируется завершить до 1 марта.

В то же время Сергей Аксёнов отметил неудовлетворительную организацию процедур по компенсационным выплатам и решению спорных вопросов в ряде муниципальных образований.

Не все главы администраций муниципалитетов и руководители региональных филиалов ГУП РК «Крымэнерго» справились с работой в назначенные сроки. Считаю, что этих должностных лиц необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил надежду, что принятые решения помогут полностью разрешить ситуацию, возникшую в результате стихии.