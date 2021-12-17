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Свыше пяти тысяч крымчан, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию
Фото: минздрав РК

Свыше пяти тысяч крымчан, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 17.12.2021

Чтобы своевременно диагностировать развившиеся осложнения у пациентов, переболевших COVID-19, спустя два месяца после выздоровления необходимо пройти углубленную диспансеризацию. На сегодняшний день такое обследование прошли 5 528 крымчан. Об этом сообщает минздрав РК.

Процедуру необходима, так как опасность новой коронавирусной инфекции заключается не только в тяжелом течении острого этапа заболевания, но и в ее способности вызывать негативные последствия для организма, которые, как правило, проявляются не сразу. Наиболее частыми осложнениями, которые фиксируют врачи, являются одышка, долго не проходящий кашель, боль в груди, тахикардия. Также нередко выявляются тромбозы, что представляет большую угрозу для жизни и здоровья человека.

Углубленная диспансеризация предусматривает два этапа. В ходе первого пациенты проходят анкетирование, после чего медики изучают показатели крови, проводят спирометрию и тест шестиминутной ходьбы. Также проводится рентгенография и оценивается риск развития тромбозов. В случае выявления тревожных симптомов врач-терапевт направляет пациента на дополнительную диагностику в рамках второго этапа углубленной диспансеризации, — уточнили в минздраве Крыма.

Результаты обследования позволяют определить группу пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении, назначить им необходимое лечение, а также, при наличии показаний, направить на медицинскую реабилитацию в ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды».

Свыше пяти тысяч крымчан, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию  

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