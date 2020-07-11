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На фото: Симферопольское водохранилище

Тайганского и Симферопольское водохранилища свяжут трубопроводом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:17 11.07.2020

Подразделения Минобороны выполнят работы по связыванию Тайганского и Симферопольского водохранилищ в Крыму.

По данным военного ведомства, подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов начали прокладку трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым. Они построят магистраль протяженностью более 60 км. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники. В субботу в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами, — сообщает ТАСС.

 

Тайганского и Симферопольское водохранилища свяжут трубопроводом

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