Тайганского и Симферопольское водохранилища свяжут трубопроводом

Подразделения Минобороны выполнят работы по связыванию Тайганского и Симферопольского водохранилищ в Крыму.

По данным военного ведомства, подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов начали прокладку трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым. Они построят магистраль протяженностью более 60 км. К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники. В субботу в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами, — сообщает ТАСС .