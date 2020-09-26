Тайны амулета Ловец снов — подарок священного паука и шаманов людям

Амулет Ловец снов — один из тех оберегов, которые сегодня можно встретить во многих домах. Для одних — это обычный красивый сувенир, купленный или полученный в дар по случаю. Другие же видят в нём силу, способную на многое. Кто прав? Те, кто принимает этот мир во всех его возможных красках, однозначно заявят: всё, что дошло до нас, преодолев тысячелетия, несёт в себе сакральный смысл. И с этим… уж признайтесь себе… трудно не согласиться. Тем более, когда речь идёт о практическом использовании тех или иных по сути своей ритуальных предметов. Планируете оберег Ловец снов купить или же в вашем доме он уже есть? Учтите несколько моментов, которые возможно поменяют ваш взгляд на эту вещицу с большой историей.

А точнее — легендарной историей! Ведь появился Ловец снов или Dreamcatcher на свет более 1000 лет назад. Происхождение этого амулета связывают с верованиями коренных жителей Северной Америки – индейцев племени Оджибве. В сказочных преданиях этого народа священный паук – символ мудрости и защиты – плел паутину, оберегающую от зла и невзгод. Рассказывая эту легенду, шаманы племени делали вручную первые плетеные амулеты. Они твердо верили в их могущественную силу, передавая их из поколения в поколение, защищая от злых духов весь род.

Есть также версия, связывающая создание Ловца снов с женщинами этого племени. Поговаривают, что индейцев Оджибве хранила от бед и напастей паучиха. Она-то и плела каждую ночь священную паутину, защищавшую детвору во сне. После того, как племя разрослось, стало осваивать другие земли вдали от изначального места проживания, хранительнице не удавалось взять под защиту всех детей. Тогда женщины Оджибве приняли эту обязанность: начали плести обереги из веток и нитей, украшая их перьями и бусинами. Злые духи в амулетах запутывались и не могли вредить людям. Добрые же спускались на спящих по птичьим перьям и дарили им спокойные сновидения.

Ловец снов — каждая деталь имеет значение

Каждый элемент Ловца снов символичен. И это нужно учитывать! Как при его покупке, так и в том случае, если оберег создаётся собственноручно. Эзотерики, кстати, уверены, что даже сувениры такой тематики, изготовленные для украшения интерьеров, стоит подбирать вдумчиво. С оглядкой на то, насколько соблюдены правила их сотворения. По той простой причине, что вещицы с такой историей могут вдруг «заработать» даже тогда, когда мы считаем их обычными безделушками. Причём могут нести как добро, так и доставлять неприятности, если их конструкция свёрстана «коряво».



Каким же должен быть Ловец снов, чтобы заключённая в нём мудрость веков играла во благо? Стоит знать, что:

Основу талисмана составляет деревянный обруч. Ч аще всего ивовый , предварительно обработанный для большей гибкости и прочности . Иве отдавали предпочтение не случайно . Издавна она считалась деревом мудрости , обладающим лекарственными и целебными свойствами .

Ч , . . , . Круглая форма талисмана символизирует бесконечность жизненного цикла .

. Центр деревянного обруча заполняется переплетением хлопковых нитей , что имитирует паутину . В центре оставляют небольшое отверстие , куда , по легенде , должны проскальзывать добрые сны .

хлопковых , . , , , . В восьми точках паутину украшают бусины ( как 8 лап паука ), которые мешают пробираться к центральному отверстию злым духам и плохим снам .

( ), . Добрые сны попадают к спящему , спускаясь по перьям , привязанным к краю обруча . Перо – символ дыхания , жизни . Для изготовления ловца снов стоит использовать перья живых птиц (синтетика — не вариант!) : для женщин – совы , для мужчин – ястреба , орла .

Как работает Ловец снов

Задача Ловца снов – заманивать плохие сны, а хорошим позволить спуститься к спящему. Поэтому этот амулет принято вешать в изголовье кровати. Причём так, чтобы до него доходили лучи восходящего солнца. Именно они, по преданиям племени Оджибве, разрушают запутавшиеся в паутине Ловца кошмары.

Важный момент: оберег должен свободно вращаться! Только так он в полной мере будет выполнять свои функции.

Говорят, что Ловец снов настолько энергетически силён, что способен самостоятельно «чистить» себя от негативной энергии, которую вбирает. Однако есть и мнение, что время от времени оберег нуждается в поддержке со стороны. Тем более, если он служит людям в крайне агрессивной обстановке. Рекомендуется очищать его от негатива при помощи Солнца, под прямые лучи которого Ловца нужно переносить из спальни. Идеально, если при этом амулет ещё и будет находиться в потоке ветра — так сожжённые Солнцем плохие духи и сны исчезнут без следа.

Ловец снов — в подарок

Ловец снов или Dreamcatcher – подарок для особенных людей: творческих личностей, романтиков, философов, мечтателей. Для тех, кто:

любит жизнь , кто верит во Вселенную и связан с ней на тонком уровне.

, кто верит во Вселенную и связан с ней на тонком уровне. наслаждается пением птиц и шелестом листвы , живущих в унисон с природой.

, живущих в унисон с природой. у кого есть вопросы , но пока нет ответов .

, . будет смотреть , как колышутся на ветру перья Л овца снов и размышлять над быстротечностью жизни и неизменным вращением колеса Сансары .

Кстати, знающие люди утверждают, что Ловец снов способен менять качество сновидений человека, с которым «работает». Появившись в доме, он постепенно совершенствует свои магические силы, «просчитывает» своего хозяина и меняет его сны на насыщенные, красочные, интересные и добрые видения, способные исцелять душевные, сердечные раны и гармонизировать общее состояние человека. Как психологическое, так и физическое.

И ещё: Ловец снов сегодня — один из самых популярных подарков в мире. В год продается более 17 миллионов таких оберегов по всему миру. Кроме того, изображения с Dreamcatcher значатся на картинах, татуировках, одежде, в hand—made работах и дизайне помещений. Такую популярность Ловца снов специалисты, как ни крути, а объясняют просто: это не просто аксессуар — талисман, в силу которого стоит лишь поверить, чтобы он начал работать во благо «своего человека».

Кстати! Значится Ловец снов и в перечне славянских оберегов. Шаманы Сибири такие амулеты также создавали, веря в их исключительную силу. Но в данном случае, речь шла и о том, что Ловец не только берёг спящих от злых духов, но и мог даровать вещие сны, подсказывая правильные решения на будущее.