Так сколько же задержанных было в субботу в Симферополе и Севастополе

Всех, кто был задержан, уже отпустили.

Накануне мы рассказали о субботних «акциях» в Симферополе и Севастополе. Открытым оставался вопрос по числу задержанных. Официальных данных МВД нет, но по информации ОВД-Инфо , в крымской столице было задержано 12 человек, на площади Нахимова – 8 (как мы и писали вчера). С всеми юными правонарушителями проведены профилактические беседы, после составления протоколов об административных правонарушениях все «борцы с системой» отпущены.

Были ли среди задержанных несовершеннолетние? Были. Теперь родителям, в лучшем случае, придется посетить админкомиссии, в худшем (что вряд ли, учитывая «беззубость» акций) ответить за ненадлежащее воспитание чад.

Были ли среди задержанных «не местные»? Были, в Севастополе, точно (4 человека). Это к теме «пробных шаров» и отработки протестных технологий настоящими организаторами подобных акций. Есть надежда, что после изучения мессенджеров, смс гаджетов юных «народовольце» все эти «теневые штабисты» будут определены.

Что предъявляли задержанным? Повторим, информации от полиции нет, поэтому обратимся за теоретическими выкладками к юрисконсультам.

Самая распространенная статья по стране (по субботней акции) — часть 6.1 статьи 20.2 КоАП. Это «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». Спектр наказаний: от штрафа в 10 тысяч до административного ареста на 15 суток. Сомневаюсь, что эту статью применяли в Крыму. Слишком уж малочисленными были эти движения, да и никому особо эти люди не мешали. Я смотрел видео по акции в Севастополе. В теории можно применить нарушение общественного порядка, так как молодые люди изрядно шумели. Это статья 20.1 КоАП РФ. Точно, что правоохранители должны применить по итогам субботы в Крыму – статью 20.6.1. КОАП РФ. Это «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». По большому счету, почему акции 23 января заранее запретили? Из-за режима повышенной готовности по эпидситуации с коронавирусом. Если в Москве и Петербурге, где было достаточно жестких моментов, нужно квалифицировать по несанкционированным акциям, хулиганству, неподчинении сотрудникам… То в Симферополе и Севастополе, скорее всего, за основу возьмут именно нарушение «карантинного» запрета – по соцдистанции и массовым сборищам. И тут уж проблема будет не в штрафе – он там стартует от одной тысячи, а в последствиях такого правонарушения. «Попасть на карандаш» любому студенту, учащемуся, скажем так, чревато, — прокомментировал ситуацию наш эксперт, юрист Александр Колпин.

В последний момент нам стали известны фамилии задержанных в Севастополе и Симферополе. Не будем позорить/пиарить молодых людей, но вот, что странно, большинство задержанных – девушки. Захотелось славы бестий революции?

А под финал предлагаем улыбнуться и посмотреть на «массовую акцию» 23 января в Ялте.