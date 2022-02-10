Так вот, кто это сделал! ФСБ обвиняет в массовом «минировании» зданий украинского студента

К массовому «минированию» школ, больниц и других объектов в России, Белоруссии, Армении, Казахстана и других странах СНГ причастен киевский студент Антон Осипчук, а также участники «сваттинговых» интернет-сообществ. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

К организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Антон Осипчук, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники, — говорится в сообщении.

Ложные террористические угрозы распространялись в целях «дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах», а также для вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений.

Украинский студент отсиживается в Киеве, а вот его российским последователям не повезло. В результате проведенных мероприятий задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях, заявили в ФСБ. Против них завели уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), наказание по которым предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет. Также ведется подсчет нанесенного ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить.

В спецслужбе отметили, что поиск остальных причастных к «минированию» лиц продолжается.

Они будут найдены и привлечены к ответственности, — заверили в ФСБ.

Напомним, Крым (в основном школы и органы власти) пережили в этом году несколько «волн минирования» (21 января и 2 февраля). Сценарий был один и тот же: анонимные электронные письма с угрозами.

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