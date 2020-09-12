Такая «обыденная хроника»: в Крыму еще 69 заболевших коронаирусом

Общее число крымчан с «ковидом» — 3 149. Но это 0,13% населения Республики.

Эта ежедневная информация уже воспринимается спокойно и буднично. Коронавирус прочно вошел в нашу жизнь, поэтому читатели «цепляются» разве что за «рекорды» по числу заболевших или заражение известных лиц, VIP-персон. Ежедневные несколько десятков выявленных случаев «ковида» — норма. С другой стороны, даже нынешний показатель – 3 149 случаев заболевания – чуть больше одной десятой процента от населения Крыма.

Тем не менее, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 69 новых случаев коронавирусной инфекции.

За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции. 22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения, – проинформировал Глава РК Сергей Аксёнов.

Всего на текущий период в Республике зарегистрировано 3 149 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2 369 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 563 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 931 человек.

Выздоровевших за весь период – 2073 человека. Продолжают лечение 995 пациентов, умерло 38 человек (двое – за минувшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 016 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 398 человек, в стационарах – 1 432, изолировано в обсерваторы – 186 человек.