Ох, и ночка выдалась у парней, защищающих воздушное пространство Республики Крым и города Севастополя. «Карусель» началась с ракетного обстрела Севастополя, западного побережья полуострова в целом. Затем последовало несколько волн атак беспилотников ВСУ. Все цели сбиты. Средства ПВО справились.

5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края, — сообщает Минобороны РФ.

Обращает внимание тот факт, что «небратья» использовали тактику «бандитского налета». Целями ракет стали именно системы ПВО и гражданские объекты (Балаклавская ТЭС). По «расчищенной территории» должны были ударить беспилотники-камикадзе. По Севастополю, Новофедоровке, Крымскому мосту, Керчи и даже Новороссийску. По «традиции» координировали налет самолеты-разведчики НАТО. На этот раз ничего у врага не вышло. Факт. Есть на земле небольшие разрушения от падения фрагментов боеприпасов, есть в Севастополе пострадавший… Но это мизерный «эффект» от атаки 10 ракет и 37 дронов. Да и тактика ВСУ – бандитская, если что, нам понятно. И самый яркий пример – Белгород. Давайте честно, если бы враг мог дотянуться до Крыма своими системами реактивного залпового огня (те самые чешские «Вампиры», которые проклинает вся Белогородчина), он бы бил и по городам полуострова. Вслепую. Кучно. Смертоносно. Потому как на Западе сказали, «можно». Дескать, «право на самооборону».

Еще одно замечание – боеприпасы у врага есть. Сегодня снова зафиксирована попытка нанести удар по территории Крыма (в Севастополе была объявлена воздушная тревога). Ракета ВСУ сбита над Черным морем.

5 января т.г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря, – сообщили в Минобороны РФ.

ПВО – молодцы! Но расслабляться нам никак нельзя. Особенно в праздники.

«Рыбарь» подтверждает:

Из 36 БЛА только 11 были сбиты расчетами ЗРПК «Панцирь-С1» и стрелковыми отрядами. А 25 подавили средствами РЭБ. Стоит отметить, что за пару часов до налета БЛА из Николаева западнее Крыма были сбиты еще три беспилотника, запущенных со стороны Одесской области для оценки готовности ПВО в Крыму. Каких-то проблем массированная атака БЛА не доставила, все дроны были уничтожены и подавлены. Однако такие нападения преследуют иную цель: их задача выявить местоположение подразделений ПВО, их состав и характер действий при налетах. После такого, как правило, в течение нескольких дней следует более серьезная атака, например, крылатыми или баллистическими ракетами по уже выявленным целям. А, учитывая, что в момент удара БЛА по Крыму также один дрон был сбит в Новороссийске, нападение может быть и у Керченского пролива.

Картография — «Рыбарь».