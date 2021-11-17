Таможенники изъяли груз военных противогазов. Удивляет маршрут: из Крыма, через Москву, во Францию

Южная оперативная таможня совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни провела оперативно-розыскные мероприятия на территории почтового отделения «Москва Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни. Груз из Крыма… во Францию, мягко говоря удивил.

Обнаружены и изъяты 2 комплекта лётных противогазовых фильтрующих (поглощающих) коробок, которые севастопольский предприниматель пытался отправить по почте во Францию. Установлено, что мужчина неоднократно осуществлял отправку в различные страны продукции военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение, — говорится в сообщении.

По данному факту Южной оперативной таможней возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения).

Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни.