Танкисты армейского корпуса Черноморского флота выполнили учебные стрельбы на полигоне в Крыму

Экипажи танков Т-72Б3 армейского корпуса Черноморского флота в составе танковой роты приступили к проведению танковых учебных стрельб на полигоне «Ангарский». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Стрельбы прошли в соответствие с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны.

Танкисты выполняли стрельбы с позиции и в движении по пересеченной местности в ходе условного встречного боя. Также экипажи танков выполнили учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника. Отдельным эпизодом боевой подготовки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находящихся на оборудованных позициях, — говорится в сообщении.

В связи со сложными погодными условиями в Крыму для личного состава, выполняющего задачи в рамках плановых занятий боевой подготовки в полевых условиях, были оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая.

Фото: пресс-служба ЮВО.