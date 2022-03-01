«Театральная улица» в Севастополе приглашает на интерактивный концерт-перформанс

5 марта резидент «Театральной улицы» Виктория Саунина приглашает всех жителей и гостей Севастополя посетить интерактивный концерт-перформанс «ПерепутьЯ». Он начнется в 18 часов и будет разделен на три части. Первой станет сам отчетный интерактивный перформанс выпускников курса «Тело. Танец. Творчество» от танцевально-музыкального проекта «Капли в море». Обратите внимание, что зрители также могут принять участие в действии.

Также гостей события ждут мистерия перехода на весенние ритмы и прощание с зимой под пластический медиа-перформанс «Колесо Года» и создание авторской песни Виктории Сауниной и севастопольского музыканта Виктора 78, который вместе с Данилой Сауниным обеспечит музыкальное сопровождение мероприятия.

Интерактивный концерт-перформанс состоится в конференц-зале бизнес-центра «Царская пристань», что по адресу: ул. Портовая, 17. Узнать более подробную информацию и приобрести билеты можно у организаторов события в соцсети или по номеру +7 (978) 506-71-87.

Отметим, что проект «Театральная улица» реализовывается АНО «Центр формирования гражданской культуры» при поддержке Фонда президентских грантов.

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