Тефлоновая сковорода - выбор отличный, но... как его сделать?

Ну какая кухня без сковороды? Производители этой кухонной утвари, разумеется, не остаются глухими к такому уровню популярности своих изделий, а потому каждый год на полки магазинов выбрасывают сотни тысяч образцов такой посуды. Самых разных размеров и форм, простых и наворочено «умных», под определённые блюда и универсальных. Ну и, конечно, из различных материалов. И знаете, какие сковороды, по данным специалистов, являются самыми популярными среди хозяек всего мира в последние годы? Из тефлона! При этом именно это покрытие провоцирует бурные споры — кто-то называет его идеальными, а кто-то сомневается в его полезности. Что же на самом деле? Да то, что тефлоновая сковорода — идеальная посуда для кухни, но просто нужно знать правила её выбора.

Опираться, подбирая сковороду из тефлона, необходимо на следующие параметры:

Вес

Не следует гнаться за тяжеловесными сковородами. Идеальная тефлоновая сковорода должна быть средней по весу: не такой увесистой как чугунная, но и не совсем уж лёгкой. Суть в том, что легковесная посуда, скорее всего, долго не прослужит — при активном использовании может довольно быстро деформироваться.

Дно

А точнее — его толщина. Здесь принцип таков: сковорода с днищем толщиной до 0,5 см не подойдёт тем, у кого на кухне установлена электрическая плита. Низ такой посуды при нагреве может искривляться, так что в последствии сковорода будет неравномерно стоят на поверхности плиты, не обеспечивая должным образом нагрев приготовляемого блюда. Другими словами, чем толще дно — тем оправданнее выбор.

Ручка

Тут, конечно, на любителя, но — литая ручка однозначно «показана» тем, кто намерен на сковороде готовить часто и много. Сломать её практически невозможно. А вот сковороду с ручкой, которая крепится к посуде при помощи болтов, без опасений могут приобретать те, кто будет использовать её от случая к случаю или для приготовления лёгких блюд.

Но в любом случае первый вариант тефлоновых сковородок более надёжный.

Без изъянов

Покупаем сковороды без повреждений, с ровным покрытием. То есть, не должно быть ни царапин, ни сколов, ни бугров. Только так можно быть уверенным, что приобретаемое изделие прослужит после покупки долго.

Что можно жарить на тефлоновых сковородах? А вот это простой вопрос, потому что ответ на него прост — всё. И овощи, и мясо, и мясо, и рыбу, и блины с пирогами. Огромным плюс, конечно, в том, что с маслом можно не перебарщивать — антипригарное покрытие не даст блюду пристать к днищу.

Ну и напоследок таки развеем опасения тех, кто с тефлоновой сковородкой хотел бы связать свою «кулинарную жизнь», но привык докапываться до истины:

тефлон — торговое название химического соединения тетрафторэтилена. По сути, это углерод и фтор. Вещество очень прочное, а потому способное нагреваться до высоких температур.

плюс: тефлоновое покрытие максимально скользкое, что, в частности, объясняет его антипригарные свойства, а также определяет ценный эффект — на таких плоскостях не задерживаются бактерии (именно поэтому, к слову, тефлон используют в медицине, покрывая им те же имплантаты).

главное: тефлон — биологически инертен. То есть, не вступает в химические реакции с другими соединениями в организме человека, а потому он полностью безопасен даже, если проглотить его частичку.

Таким образом, говорят большинство экспертов, тефлоновые сковородки какой-либо угрозы не несут.

Однако, правила эксплуатации посуды из тефлона никто не отменял, и при использовании такого рода кухонной утвари их надо соблюдать. А именно:

не нагревать сковороду выше 260°С, чтобы не нарушить покрытие и тефлон не начал разлагаться;

при активном использовании менять тефлоновые сковородки лучше каждые 2-3 года (иначе пища может начать пригорать) в зависимости от степени нагрузки;

не использовать металлические лопатки и жёсткие щётки. Опять-таки, чтобы не поцарапать покрытие. Что использовать? Тефлон отлично дружит с силиконом и нейлоном;

при мытье пользоваться щадящими моющими средствами;

мыть вручную.

И! Покупать тефлоновые сковороды лучше в проверенных магазинах и от известных производителей. Во избежании приобретения низкопробных подделок.